غسل محرك السيارة.. نظافة لكن النتيجة خطيرة

الوكيل الإخباري - حذرت مجلة السيارات "أوتو تسايتونغ" الِألمانية من أن غسل المحرك بطريقة غير سليمة قد يلحق به أضراراً جسيمة.



وأوضحت المجلة أنه ليس من الضروري دائماً غسل محرك السيارة، مؤكدة ضرورة الالتزام بتعليمات الشركة المنتجة وعدم المسارعة لغسل المحرك بمجرد اكتشاف اتساخات عليه أو وجود بقايا للأوراق وما شابه، تفادياً للإضرار بالمكونات الإلكترونية المحيطة به.

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وأشارت "أوتو تسايتونج" إلى أن مكونات محركات السيارات الحديثة غالباً ما تكون محمية من الصدأ والتآكل، كما أنها محكمة ضد تسرب الاتساخات، حتى إن بعض الشركات تحظر غسل المحرك.



تسريب زيت

يعتبر غسل المحرك أمراً مفيداً إذا كان حيز المحرك به تسريب وتناثر للزيت بشكل كبير أو كان به اتساخات كبيرة. وينصح أيضاً بالتنظيف أو غسل حيز المحرك، إذا سكن بحيز المحرك أحد القوارض مثل الفئران، وذلك لإزالة فضلات القوارض، ورائحة الحيوانات، التي تمتد في الغالب إلى المقصورة الداخلية.



وبالإضافة إلى ذلك، يمكن قبل بيع السيارة غسل المحرك، حيث يعطي المحرك النظيف انطباعاً جيداً. وبطبيعة الحال سيوصى هنا بتنظيف باقي مكونات وأجزاء السيارة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن التعرف على أي موضع تسرب للزيت والتسريبات الأخرى بسرعة أكبر بعد عملية التنظيف مباشرة.



الطريقة الصحيحة

أوصى خبراء المجلة بغسل المحرك لدى المراكز المتخصصة، ومع ذلك يمكن لأي شخص إزالة الاتساخات الخفيفة بعناية مثل أوراق الشجر والغبار باستخدام مكنسة أو فرشاة يدوية أو قطعة قماش.

ويتعين أيضاً تنظيف الجانب الداخلي من غطاء المحرك باستخدام منظف متعدد الأغراض خاص بالسيارات، وذلك للتخلص من الاتساخات العالقة هناك.

وقبل البدء فعلياً بغسل المحرك، يجب تغطية المكونات الإلكترونية الموجودة في حجرة المحرك مثل المولد ووحدة التحكم وصندوق الفيوزات، بحيث لا يتسلل إليها الماء.

ويتم بعد ذلك رش المحرك البارد بمنظف خاص، ثم شطفه بالماء. وينصح بالحذر عند اختيار المنظف، حيث يمكن لبعض المنتجات الإضرار بطبقة الحماية من التآكل في كتلة المحرك.

وبعد ذلك، يترك المحرك حتى يجف قبل وضع المادة الحافظة. ويفضل عدم الاقتراب كثيراً من حيز المحرك بمنظف الضغط العالي أو البخار، فقد يؤدي ضغط الماء أو البخار الساخن إلى إتلاف الأجهزة الإلكترونية الحساسة خاصة مع المحركات الحديثة.



التنظيف بالثلج الجاف

تقدم بعض المراكز المتخصصة في غسل محركات السيارات خدمة الغسل بما يعرف بالثلج الجاف، حيث يقوم الخبراء بغسل المحرك بثاني أكسيد الكربون المتجمد، والذي يتسبب في إزالة الاتساخات دون خطر التضرر بالرطوبة.



المدة الصحيحة

في الغالب لا يستغرق الخبراء أكثر من 20 دقيقة في غسل محرك السيارة، الأمر، الذي يختلف قليلاً عند القيام بعملية غسل المحرك بنفسك.

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