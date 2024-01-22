الإثنين 22-01-2024
الوكيل الاخباري
 

القسام تستهدف قوة إسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد غرب خان يونس

تطورات المنخفض القادم.. سيستمر تأثيره على الأردن أسبوعاً

فيديو- تحذيرات من "الخطر على الحياة" بسبب العاصفة إيشا في بريطانيا

الشمالي من مستودعات التخزين في الجويدة: أسعار السلع مستقرة وثابتة

الاحتلال يعلن اصابة 13 عسكريا في غزة خلال 24 ساعة

زعيمة حزب العمل الإسرائيلي: لن أتردد في وقف الحرب من أجل إعادة الرهائن في غزة

الاستهلاكية المدنية: تخفيضات على 350 سلعة بنسبة تصل لـ 50%

مجلس النواب يشرع بمناقشة الموازنة الأحد المقبل

زهير عبدالله النسور يقدم أوراق اعتماده سفيراً لدى الجمهورية الهيلينية

حماس: الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة في خان يونس

الإثنين، 22-01-2024 01:32 م

غسل محرك السيارة.. نظافة لكن النتيجة خطيرة

532732


الوكيل الإخباري - حذرت مجلة السيارات "أوتو تسايتونغ" الِألمانية من أن غسل المحرك بطريقة غير سليمة قد يلحق به أضراراً جسيمة.

وأوضحت المجلة أنه ليس من الضروري دائماً غسل محرك السيارة، مؤكدة ضرورة الالتزام بتعليمات الشركة المنتجة وعدم المسارعة لغسل المحرك بمجرد اكتشاف اتساخات عليه أو وجود بقايا للأوراق وما شابه، تفادياً للإضرار بالمكونات الإلكترونية المحيطة به.

اضافة اعلان


وأشارت "أوتو تسايتونج" إلى أن مكونات محركات السيارات الحديثة غالباً ما تكون محمية من الصدأ والتآكل، كما أنها محكمة ضد تسرب الاتساخات، حتى إن بعض الشركات تحظر غسل المحرك.


تسريب زيت
يعتبر غسل المحرك أمراً مفيداً إذا كان حيز المحرك به تسريب وتناثر للزيت بشكل كبير أو كان به اتساخات كبيرة. وينصح أيضاً بالتنظيف أو غسل حيز المحرك، إذا سكن بحيز المحرك أحد القوارض مثل الفئران، وذلك لإزالة فضلات القوارض، ورائحة الحيوانات، التي تمتد في الغالب إلى المقصورة الداخلية.


وبالإضافة إلى ذلك، يمكن قبل بيع السيارة غسل المحرك، حيث يعطي المحرك النظيف انطباعاً جيداً. وبطبيعة الحال سيوصى هنا بتنظيف باقي مكونات وأجزاء السيارة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن التعرف على أي موضع تسرب للزيت والتسريبات الأخرى بسرعة أكبر بعد عملية التنظيف مباشرة.

الطريقة الصحيحة
أوصى خبراء المجلة بغسل المحرك لدى المراكز المتخصصة، ومع ذلك يمكن لأي شخص إزالة الاتساخات الخفيفة بعناية مثل أوراق الشجر والغبار باستخدام مكنسة أو فرشاة يدوية أو قطعة قماش.
ويتعين أيضاً تنظيف الجانب الداخلي من غطاء المحرك باستخدام منظف متعدد الأغراض خاص بالسيارات، وذلك للتخلص من الاتساخات العالقة هناك.
وقبل البدء فعلياً بغسل المحرك، يجب تغطية المكونات الإلكترونية الموجودة في حجرة المحرك مثل المولد ووحدة التحكم وصندوق الفيوزات، بحيث لا يتسلل إليها الماء.
ويتم بعد ذلك رش المحرك البارد بمنظف خاص، ثم شطفه بالماء. وينصح بالحذر عند اختيار المنظف، حيث يمكن لبعض المنتجات الإضرار بطبقة الحماية من التآكل في كتلة المحرك.
وبعد ذلك، يترك المحرك حتى يجف قبل وضع المادة الحافظة. ويفضل عدم الاقتراب كثيراً من حيز المحرك بمنظف الضغط العالي أو البخار، فقد يؤدي ضغط الماء أو البخار الساخن إلى إتلاف الأجهزة الإلكترونية الحساسة خاصة مع المحركات الحديثة.

التنظيف بالثلج الجاف
تقدم بعض المراكز المتخصصة في غسل محركات السيارات خدمة الغسل بما يعرف بالثلج الجاف، حيث يقوم الخبراء بغسل المحرك بثاني أكسيد الكربون المتجمد، والذي يتسبب في إزالة الاتساخات دون خطر التضرر بالرطوبة.


المدة الصحيحة
في الغالب لا يستغرق الخبراء أكثر من 20 دقيقة في غسل محرك السيارة، الأمر، الذي يختلف قليلاً عند القيام بعملية غسل المحرك بنفسك.

 

 

24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الكون

صورة جديدة لأحد أقوى الأجسام وأكثرها غموضاً في الكون

Doc-P-1155102-638414490277544000

شاهد لحظة سقوط مدير شركة من ارتفاع 15 قدماً.. أمام موظفيه في الهند

Doc-P-1155105-638414497545349727

برغر بالجراد.. وجبة تثير الجدل في السعودية - فيديو

Doc-P-1155149-638414606040066869

لتحظى بالاحترام مع تقدمك في السن... 9 سلوكيات تجنبها

1538623614-e1671782322803-800x549

وصول 4 رواد فضاء بينهم أول رائد تركي إلى محطة الفضاء الدولية

5d566f7cd43750b01e8b459e

ثلوج الألب في خطر