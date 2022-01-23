فرنسا..فقدان الاتصال بسبعيني يجدف في الأطلسي

الوكيل الإخباري - أطلق فرنسي سبعيني يقوم برحلة على مركب تجديف عبر المحيط الأطلسي منذ الأول من يناير، نداءات استغاثة الجمعة قبل أن يفقد فريقه الاتصال معه، بحسب ما أبلغ أعضاء في الفريق وكالة فرانس برس السبت.



وقال فريقه لوكالة فرانس برس: «لسوء الحظ، منذ الساعة 00:34 صباح (الجمعة)، لم يعد لدينا أي اتصال به أو أثر له».



وأشار مدير الاتصالات في فريق المتطوعين إلى أن جان جاك سافان كان موجوداً عند آخر اتصال معه في عرض البحر شمال ماديرا، وكان في طريقه إلى جزيرة بونتا ديلغادا الصغيرة في أرخبيل الأزور لإصلاح الوضع.

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بعد تعديل مساره بسبب الرياح العاتية، ما أطال المسار المخطط له إلى حد كبير، واجه السبعيني مشاكل خطرة بسبب أعطال في البطاريات الكهربائية وأجهزة استشعار الطاقة الشمسية.

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