الأحد 23-01-2022
الوكيل الاخباري

مرصد الزلازل : لا هزة أرضية جديدة في اربد

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

مصر تؤكد استعدادها لمفاوضات حول سد النهضة

الرئيس الأرميني يعلن استقالته من منصبه

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

الأحد، 23-01-2022 10:08 ص

فرنسا..فقدان الاتصال بسبعيني يجدف في الأطلسي

magcov12014


الوكيل الإخباري - أطلق فرنسي سبعيني يقوم برحلة على مركب تجديف عبر المحيط الأطلسي منذ الأول من يناير، نداءات استغاثة الجمعة قبل أن يفقد فريقه الاتصال معه، بحسب ما أبلغ أعضاء في الفريق وكالة فرانس برس السبت.

وقال فريقه لوكالة فرانس برس: «لسوء الحظ، منذ الساعة 00:34 صباح (الجمعة)، لم يعد لدينا أي اتصال به أو أثر له».

وأشار مدير الاتصالات في فريق المتطوعين إلى أن جان جاك سافان كان موجوداً عند آخر اتصال معه في عرض البحر شمال ماديرا، وكان في طريقه إلى جزيرة بونتا ديلغادا الصغيرة في أرخبيل الأزور لإصلاح الوضع.

اضافة اعلان


بعد تعديل مساره بسبب الرياح العاتية، ما أطال المسار المخطط له إلى حد كبير، واجه السبعيني مشاكل خطرة بسبب أعطال في البطاريات الكهربائية وأجهزة استشعار الطاقة الشمسية.

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
اسماء بنات اجنبية بحرف الكاف ومعانيها

أسماء أولاد بحرف الألف قديمة ومعانيها

61ea5e354c59b7187633b90b

بيع طبعة قديمة لرواية ألكسندر بوشكين في موسكو

sicily_0

شاهد..جزيرة في إيطاليا تظهر من السماء على شكل رجل

image (1)

تسرب 1500 لتر من زيت التدفئة بنهر في ألمانيا

4

أمريكا ..هروب قرود تجارب من شاحنة إثر حادث مروري - فيديو

E7YqiZzXMAQJ_bW

شاهد..حقول عباد الشمس توفر مهربا من أجواء توترات كوفيد في تايلاند