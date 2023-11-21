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إعلام عبري: إسرائيل تُحضّر 300 أسير فلسطيني لإطلاق سراحهم في حافلات إلى غزة

الثلاثاء، 21-11-2023 10:21 ص

فلتر البطيخ يجمع آلاف الدولارات لدعم أهالي غزة.. رمز للتضامن مع فلسطين

تغتغتغغت


الوكيل الإخباري - آلاف الدولارات جمعت خلال أيام على تطبيق تيك توك عبر "فلتر البطيخ" . أما السبب فدعم المدنيين في قطاع غزة الغارق منذ شهرين تحت نار الغارات الإسرائيلية، التي حصدت حتى الساعة أكثر من 12 ألف شخص، معظمهم من الأطفال والنساء.

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وعمد آلاف المستخدمين إلى تحميل "الفلتر" الأسبوع الماضي على المنصة، بواسطة مستخدمة تدعى جوردان جونسون، وهي صانعة محتوى بالغة من العمر 27 عاماً.

و"الفلتر" عبارة عن لعبة تتبع بسيطة حيث يقوم المستخدم بسحب بطيخة عبر خط متعرج لجمع البذور، ويدر الأموال من خلال برنامج خاص بتيك توك في كل مرة.

وفي السياق، أوضحت جونسون أنها أرادت "إنشاء فلتر بهدف التبرع منذ البداية"، وإيجاد وسيلة جديدة لإظهار الدعم للشعب الفلسطيني.

ومنذ أن أطلقت جونسون الفلتر، الأسبوع الماضي، تم استخدامه في أكثر من 6.5 مليون مقطع فيديو، وحقق حتى تاريخ نشره 14000 دولار.

 

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