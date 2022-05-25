فوائد الملح للبشرة الدهنية

الوكيل الإخباري - كل ما تحتاجينه هو ماء الملح للحصول على بشرة ناعمة ومتوهجة. بالطبع لم تسمعي عن غسل وجهك بالماء المالح، لكنك ستصدمين عندما تعلمين أن هذه الحيلة البسيطة تصنع العجائب لبشرتك. فالملح يمكنه تجديد وإصلاح مظهر بشرتك وشعرك وأظافرك.

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أهم فوائد غسل وجهك بالماء المالح:

1- يزيل حب الشباب:

تمتص المياه المالحة بشكل طبيعي البكتيريا الموجودة في الجلد. كما أنه يشد الجلد لتقليل المسام، ويمتص الزيوت والسموم التي تسد المسام من الجلد. في النهاية، يساعد هذا الإجراء في تقليل التشققات والحصول على بشرة صافية ومتوهجة.

2- يستعمل بمثابة تونر للوجه:

تعمل المياه المالحة بمثابة تونر للوجه، وغالباً ما تستخدم لتقليص المسام وإزالة الزيت من الجلد، مما يجعل بشرتك ناعمة ومنتعشة. في كل مرة تغسلين فيها وجهك وقبل وضع مكياجك اليومي، رشي وجهك بمزيج من الماء المالح للحفاظ على بشرتك خالية من الزيوت طوال اليوم.

3- مقشر رائع:

الملح مقشر طبيعي ممتاز. يزيل خلايا الجلد الميتة ويجدد البشرة ويضيئها ويشدها وينعمها للحصول على بشرة ناعمة بشكل عام.

4- يستخدم في أقنعة الوجه

فهو لا يزيل الدهون الزائدة من الجلد فحسب، بل يرطب ويغذي البشرة أيضاً. يساعد استخدام الملح في أقنعة الوجه على موازنة إنتاج الزيت وترطيب البشرة.

فيما يلي أربع طرق لاستخدام الماء المالح للبشرة

تونر للوجه

يساعد الملح على تنظيف المسام بعمق، ويوازن إنتاج الزيت ويقضي على البكتيريا التي يمكن أن تسبب ظهور حب الشباب. اخلطي ملعقة صغيرة من ملح البحر مع أربعة أكواب من الماء الدافئ في زجاجة رذاذ صغيرة حتى يذوب الملح تماماً. استخدم هذا الرذاذ الطبيعي على بشرة نظيفة وجافة. استخدميه مرتين يومياً.

مقشر للجسم

لتحضير مقشر طبيعي للجسم، اخلطي ربع كوب ملح ونصف كوب زيت زيتون أو زيت جوز الهند للحصول على عجينة سميكة. يمكنك أيضاً إضافة 10 قطرات من أي زيت أساسي. ضعيه في الحمام باستخدام منشفة أو لوفة أو يديك، وافركي بشرتك برفق في حركات دائرية.

كحمام ملح مريح

يمتص الملح الأوساخ والسموم وينظف مسام الجلد بعمق. يساعد المحتوى المعدني للملح على استعادة الحاجز الواقي لبشرتك ويحافظ على رطوبة بشرتك. لاستخدامه كحمام بالملح، أضيفي ثلث كوب الملح إلى حوض مملوء بالماء الدافئ، وحركيه لإذابة الملح. ثم اجلسي به لمدة 15 إلى 30 دقيقة.

كقناع للبشرة

لاستخدام الماء المالح في قناع، اخلطي ملعقتين صغيرتين من ملح البحر (ويفضل أن يكون مطحون ناعماً) مع أربع ملاعق صغيرة من العسل الخام لعمل عجينة ناعمة. ضعيه بالتساوي على بشرة نظيفة وجافة مع تجنب منطقة العينين.

سيدتي

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