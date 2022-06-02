الخميس 02-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دعوات لدمج صناديق التأمين الصحي المدني والعسكري والجامعي

تعليق دوام المدارس في الرويشد بسبب الغبار

اجتماع وزاري أردني إماراتي مصري لوضع آلية تنفيذ مشاريع "مبادرة الشراكة"

طرح عطاء إنشاء خط الربط الكهربائي الأردني العراقي

انخفاض أسعار القمح والذرة عالميا إلى أدنى مستوى في شهرين

انخفاض أسعار النفط عالميا

ارتفاع حجم النقود المتداولة في الاقتصاد الأردني خلال الربع الأول من 2022

استقرار أسعار الذهب عالميا

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من دورا جنوب الخليل

اجتماع أردني اوروبي اليوم لمواجهة التحديات المشتركة

الخميس، 02-06-2022 07:19 ص

فيديو - أغرب حادث سيارة مع دراجة نارية في أمريكا

ززز


الوكيل الإخباري - يُظهر مقطع فيديو مصور نشرته إدارة شرطة ميرتل بيتش في ساوث كارولينا الأمريكية مجموعة من الأشخاص قاموا برفع سيارة وإنقاذ سائق دراجة نارية من حادث غريب.

اضافة اعلان


وتم نشر المقطع على صفحة فيسبوك الخاصة بالدائرة يوم الثلاثاء حيث تمت حقق مشاهدات عديدة، حيث يوضح اللحظة التي مرت فيها سيارة فوق دراجة نارية.


عندما اقتربت الدراجة النارية من التقاطع، توقفت سيارة سيدان خلفها لكنها لم تبطئ. وبدا أن رفرف السيارة السيدان اندفعت السيارة فوق الدراجة النارية فسقطت الدراجة تحت السيارة وفقها أحد الراكبين.

 

 

البيان


 




 

 


 

إقرأ ايضا
renault-saudi-arabia-editorial-020_ig_w1200_h675

خرجت عن سيطرة السائق.. لقطات مرعبة لاشتعال سيارة سباق في انجلترا

b3403e10-8f45-11ec-9e7d-59a20fec078a

ماذا تأكل الجمال في الصحراء لتبقى على قيد الحياة؟

ء

من كثرة الجراحات التي أجراها.. وفاة طبيب داخل غرفة العمليات في مصر

لا

بعد 26 عاماً .. اكتشاف سكين في ظهر شاب جزائري

c003a7a64b6840d4afe8cd2328b31b36

صورة اثارت الجدل .. رجل يحرق نفسه أمام معلم سياحي في تركيا

999999999999

طيار ايطالي يغلبه النعاس أثناء قيادة رحلة جوية .. وهذا ماحدث !

أخبار متعلقة
car

5 عوامل تسبب اندلاع النيران في السيارات

WhatsApp Image 2022-05-21 at 1.16.19 PM

صور .. بيع أغلى سيارة بالعالم بـ 142 مليون دولار

111

فيديو مرعب .. لحظة سقوط طائرة فوق سيارة في أمريكا

image

فيديو -لحظة مصرع فتاة اثر انقلاب سيارة في مصر