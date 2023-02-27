فيديو.. تصرف غريب من مواطن سعودي أثناء احتراق سيارته

الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو تصرفًا غريبًا لمواطن سعودي يقدم القهوة لضيوفه وسط الصحراء بجانب سيارته المشتعلة في حائل.



وبين مقطع الفيديو المتداول السيارة وهي تشتعل، وبجانبها مالكها يقدم القهوة لضيوفه، غير مبالٍ باحتراقها وحرصه على حسن الضيافة. كما أظهر الفيديو الضيوف وهو يقدمون المواساة لمالك السيارة، تعبيرًا على كرمه وحسن ضيافته رغم ما أصابه من ابتلاء. وقال أحد الضيوف: قهوتنا من جانب السيارة المشتعلة.. يا طيبكم يا أهل حائل.. عوايدكم.. الله يعوضك خير إن شاء الله.

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#حائل

شاب يقدم القهوة لرفاقه رغم احتراق سيارته

بعد انفجار قدر الضغط كان بجانبها اثناء رحلة بريه برفقة اصحابه شاب يقدم القهوة لرفاقه رغم احتراق سيارتهبعد انفجار قدر الضغط كان بجانبها اثناء رحلة بريه برفقة اصحابه pic.twitter.com/Wdar5p9EEq February 26, 2023

مصر اليوم

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