الإثنين 27-02-2023
الوكيل الاخباري

ناشط في رعاية الحيوان يوضح حول الكلب الذي هاجم طفلة امس - فيديو

قافلة إغاثة أردنية من 7 شاحنات تنطلق لسوريا لدعم المتضررين من الزلزال

عطلة رسمية لموظفي أمانة عمان الكبرى الخميس المقبل

رئيس الجامعة الاردنية يدعو الطلبة للمشاركة في الأنشطة اللامنهجية

تعليق الكرملين على خطة السلام الصينية

تنشيط السياحة تختتم مشاركتها بمعرض جدة الدولي للسياحة والسفر

النفط يرتفع بفعل مخاوف بشأن الإمدادات الروسية

الاطباء البيطريين ترد على الزراعة: نفوق الابقار مستمر يومياً بسبب الحمى القلاعية - فيديو

الملك يؤكد أن الأردن ماض في مسيرة التحديث وبناء حياة حزبية فاعلة

توضيح من صندوق المعونة بشأن الدعم المالي في رمضان

الإثنين، 27-02-2023 01:03 م

فيديو.. تصرف غريب من مواطن سعودي أثناء احتراق سيارته

medium_2023-02-27-f337d4534d


الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو تصرفًا غريبًا لمواطن سعودي يقدم القهوة لضيوفه وسط الصحراء بجانب سيارته المشتعلة في حائل.

وبين مقطع الفيديو المتداول السيارة وهي تشتعل، وبجانبها مالكها يقدم القهوة لضيوفه، غير مبالٍ باحتراقها وحرصه على حسن الضيافة. كما أظهر الفيديو الضيوف وهو يقدمون المواساة لمالك السيارة، تعبيرًا على كرمه وحسن ضيافته رغم ما أصابه من ابتلاء. وقال أحد الضيوف: قهوتنا من جانب السيارة المشتعلة.. يا طيبكم يا أهل حائل.. عوايدكم.. الله يعوضك خير إن شاء الله.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
نهنهنهنهن

شاهد.. رد فعل المصلين بعد شعورهم بالزلزال في أحد المساجد بسوريا

image (1)

امريكية تزور 55 بلداً على كرسي متحرك وتدخل 'غينيس'

Doc-P-1042398-638130231184315139

شاهد ثلوج فوق رمال الصحراء في ليبيا .. ما القصّة؟

474947

5 أسباب غريبة تدفع الأطفال إلى الكذب

005e178cf2

عمرها 3000 سنة.. اكتشاف زلاجات جليد في الصين - صورة

63f7e54d42360410791b456c

حبست نفسها وابنها 3 سنوات في المنزل خوفا من كورونا في الهند - صورة

أخبار متعلقة
0540eff7-ضبع

قد يعاقب بغرامة مليونية.. القبض على سعودي بحوزته 'ضبع'

19-02-23-763567295

شاهد لحظة احتراق مركبة في السعودية

GettyImages-692061913

السعودية .. سيدة تقتحم بمركبتها أحد المحلات في سوق الجامعيين -فيديو

download

بالفيديو.. مشهد نادر لأسماك القرش بالقرب من شواطئ ‎ينبع في السعودية

INAF_20151208223423594

فيديو صادم يوثق اعتداء معلم على طالب بالضرب المبرح في السعودية

WhatsApp-Image-2023-02-09-at-6.23.54-AM-1-768x432

شاهد لحظة سقوط نيزك فجأة في السعودية