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الإثنين، 19-02-2024 10:23 ص

فيديو .. سرب من النحل يحول حفل زفاف إلى كابوس في الهند

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الوكيل الإخباري - تحول حضور حفل زفاف إلى كابوس لمئات الأشخاص في غونا بولاية ماديا براديش الهندية يوم أمس الأحد بعد أن هاجم سرب من النحل المدعوين ما جعلهم يتدافعون بحثًا عن مهرب.

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وقع الحادث في فندق Kasturi Garden Hotel في منطقة غونا عندما انقضت خلية من النحل فجأة على منطقة مفتوحة حيث كان يقام حفل زفاف.


وأظهر مقطع فيديو منتشر على نطاق واسع للحادث أشخاصًا مستلقين على الأرض ورؤوسهم وآذانهم مغطاة، بينما شوهد البعض يركضون بحثًا عن مهرب.


وبحسب شهود عيان، قام النحل بلسع العديد من الأشخاص بشكل متكرر، حيث اجتاح الذعر المبنى، ويخضع بعض المصابين للعلاج في وحدة العناية المركزة حيث أصيبوا بجروح خطيرة.


وقد هرعت الشرطة الهندية وخدمات الطوارئ إلى مكان الحادث وقدمت الفرق الطبية الإسعافات الأولية للضيوف المصابين، في حين تم نقل المصابين بجروح خطيرة على وجه السرعة إلى المستشفى، وتخضع إدارة الفندق الآن لتحقيق مكثف لفشلها في اتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة الضيوف أثناء علمها بوجود خلية نحل في المكان.

 

 

البيان 

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