فيديو - شاب يقرأ القرآن بمترو الأنفاق في مصر يحصد ملايين المشاهدات

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر مقطع فيديو لشاب يقرأ ايات من القران الكريم بأكثر من طريقة ويقلد بها عمالقة قراء القرآن الكريم .

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وأظهر مقطع الفيديو شاب بمنتصف العمر يقف داخل مترو الانفاق في مصر ويقرأ على مسمع الركاب ايات من القران الكريم بعد طلب مصور المقطع قراءة القران باكثر من طريقة اولها قلد بها طريقة الشيخ حسن صالح وتابع بطريقة الشيخ نورين محمد صديق .



ومن ثم الشيخ خالد جليل وبعدها بطريقة الشيخ اسلام صبحي والشيخ نايف فيصل ، الى ان اختتم بطريقة الشيخ عبدالله كامل وهم من عمالقة قراء القران الكريم في مصر .



ويظهر مقطع الفيديو خشوع الركاب واعجابهم بطريقة قراءة الشاب للقران الكريم ، ولاقى الفيديو اعجاب كبير من متابعي السوشال ميديا .