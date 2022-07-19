الثلاثاء 19-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

السفير البطاينة يقدم أوراق اعتماده للرئيس الألماني

الملك يعزي الرئيس المصري بضحايا حادث السير بمحافظة المنيا

توصيات لإعفاء المزارعين من رسوم الفوائد على القروض

افتتاح دورة أصدقاء الأمن العام بمركز شابات غرب إربد

الاحتلال الإسرائيلي يقصف عدة مواقع في بيت حانون

كريشان يزور بلديات محافظة مادبا

تعرض سيدة لإصابات بالغة إثر حريق داخل مزرعة

التنمية تحذر وتنفي صرف 350 دينار لكل فرد اردني - صورة

بلدية الجيزة تبحث آلية ربط وتشغيل نظام تتبع للمركبات

بلدية غرب اربد تكشف حقيقة الدوار الصغير

الثلاثاء، 19-07-2022 03:11 م

فيديو - شاب يقرأ القرآن بمترو الأنفاق في مصر يحصد ملايين المشاهدات

9999


الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في مصر مقطع فيديو لشاب يقرأ ايات من القران الكريم بأكثر من طريقة ويقلد بها عمالقة قراء القرآن الكريم   .

اضافة اعلان


وأظهر مقطع الفيديو شاب بمنتصف العمر يقف داخل مترو الانفاق في مصر ويقرأ على مسمع الركاب ايات من القران الكريم بعد طلب مصور المقطع قراءة القران باكثر من طريقة اولها قلد بها طريقة الشيخ حسن صالح وتابع بطريقة الشيخ نورين محمد صديق .


ومن ثم الشيخ خالد جليل وبعدها بطريقة الشيخ اسلام صبحي والشيخ نايف فيصل ، الى ان اختتم بطريقة الشيخ عبدالله كامل وهم من عمالقة قراء القران الكريم في مصر . 


ويظهر مقطع الفيديو خشوع الركاب واعجابهم بطريقة قراءة الشاب للقران الكريم ، ولاقى الفيديو اعجاب كبير من متابعي السوشال ميديا .

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
999

خبيرة: انفجار شمسي يتجه نحو الأرض اليوم الثلاثاء وتوقع انقطاع الانترنت

t-shirt-printing-packing-box

صورة-علبة فارغة و رسالة صادمة يتلقاها رجل كويتي اشترى هاتفاً !

WhatsApp Image 2022-07-19 at 12.38.20 PM

رجل إطفاء يتعرض لموقف خطير في نيويورك.. فيديو

66

فيديو .. رجل ينجو من الموت بدقائق في الهند

WhatsApp Image 2022-07-19 at 11.56.59 AM

ظهور شبيهة لرئيس الوزراء البريطاني المستقيل جونسون -صورة

3

عقد زواج بقائمة شروط غريبة وعجيبة في الهند

أخبار متعلقة
666

لحظة سقوط منطاد في مصر يحمل قرابة 30 راكباً

333

مصر .. لماذا يتم تنفيذ حكم الاعدام فجراً ؟

image

ذهب لإحضار المأذون فمات على الطريق.. نهاية محزنة لعريس مصري

imgid558993

تحرك نيابي وأمني بمصر بعد واقعة ذبح الأحصنة وتوزيعها على المطاعم

نيرة

مصر.. شقيقة نيرة أشرف تتلقى تهديدات بالقتل

76ae942a76

مشهد طريف .. ملاحقة عجل هرب ودخل مقهى قبل نحره في مصر