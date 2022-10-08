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السبت، 08-10-2022 12:45 م

فيديو لزوجة الأمير وليام وهي تسمع كلاما جارحا من امرأة إيرلندية

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الوكيل الإخباري - تعرضت كيت ميدلتون، أميرة ويلز وزوجة الأمير البريطاني وليام، لتحد مهين وجارح باللفظ للمشاعر، من امرأة قالت لها إنها "ليست في بلدها" حين قامت وزوجها بزيارة ليوم واحد أمس الخميس إلى إيرلندا الشمالية، وهي جزء من "المملكة المتحدة" المكونة أيضا من 3 أقاليم أخرى: إنجلترا واسكتلندا وويلز.


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وكان الزوجان الملكيان يجريان لقاء مرتجلا بمحتشدين اصطفوا للترحيب ورؤيتهما يتجهان لزيارة جمعية خيرية تقدم خدمات لمعانين من صعوبات اجتماعية أو عاطفية، ومقرها شمال مدينة بلفاست، عاصمة الإقليم، فإذا بامرأة تصافحها، ثم تقول لها: "تشرفت بلقائك، ولكن من الأفضل لو كنت ببلدك، لأن إيرلندا هي للإيرلنديين" وقامت بتصوير المشهد بهاتفها المحمول.


إلا أن "أميرة ويلز" التي حافظت على ابتسامتها ورباطة جأشها، طورت الابتسامة إلى ضحكة قصيرة للتخفيف مما فاجأها وجرح مشاعرها بالتأكيد، والدليل أن وسائل الإعلام المحلية أبرزت في مواقعها، وبحرف كبير معزز بالفيديو، ما وصل صداه إليها مما حدث، وجعل الإعلاميين يشيدون بالأميرة والتزامها الهدوء أمام امرأة يبدو أنها من القوميين الإيرلنديين، وأرادت مس وجدانها وإخراجها عن طورها.

 

 

 

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