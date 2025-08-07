إيطاليا تعتمد مشروعا تاريخيا لبناء أطول جسر معلق في العالم

تبلغ تكلفة المشروع نحو 13.5 مليار يورو، ويهدف إلى إنعاش اقتصاد جنوب إيطاليا، عبر تقليص زمن التنقل من 3 ساعات بالعبّارة إلى دقائق معدودة، وتوفير 120 ألف فرصة عمل سنويًا.
ورغم الدعم الحكومي، يواجه المشروع انتقادات بيئية بسبب تهديده لمنطقة طبيعية محمية ومسار هجرة الطيور، إلى جانب مخاوف من تسلل المافيا إلى أعمال البناء.
ويُعد الجسر "رمزًا للهندسة العالمية"، بحسب رئيسة الوزراء، لكنه يظل مشروعًا مثيرًا للجدل في إيطاليا.
