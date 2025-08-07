وفاة عريس قبل دقائق من زفافه في المنوفية المصرية

ووفقًا لتقارير ، تعرض محمد لوعكة صحية مفاجئة في منزل العروس، ونُقل على أثرها إلى غرفة العناية المركزة، حيث توفي بعد ساعات من دخوله المستشفى.
تحولت أجواء الفرح إلى حزن عميق في القرية، حيث شيّع الأهالي جثمانه في جنازة مهيبة قبل دفنه في مقابر الأسرة.
-
أخبار متعلقة
-
هدايا التوجيهي 2025.. بين الرمزيات المؤثرة والتقنيات الذكية
-
حيل بسيطة لتبريد منزلك بدون مكيف في أيام الحر الشديد
-
شاهد سائح سعودي يستعيد هاتفه بالقوة من لص في لندن
-
إيطاليا تعتمد مشروعا تاريخيا لبناء أطول جسر معلق في العالم
-
عادات "مقلقة" لأبرز متهم بالقتل داخل سجن أيداهو
-
دمى "لابوبو" تجتاح العالم.. لعبة لطيفة أم مرآة لحالة نفسية جماعية؟
-
بسبب "القمامة"... شاهدوا بالفيديو ما فعله حارس أمن مع سائحة أميركية
-
كيف تساعد طفلك على تجاوز قلق الانفصال: الدعم أم التجاهل؟