وفاة عريس قبل دقائق من زفافه في المنوفية المصرية

الوكيل الإخباري- توفي عريس مصري يبلغ من العمر 25 عامًا، يدعى محمد، فجأة قبل دقائق من إتمام عقد قرانه على عروسه في قرية دنشواي بمحافظة المنوفية.

ووفقًا لتقارير ، تعرض محمد لوعكة صحية مفاجئة في منزل العروس، ونُقل على أثرها إلى غرفة العناية المركزة، حيث توفي بعد ساعات من دخوله المستشفى.



تحولت أجواء الفرح إلى حزن عميق في القرية، حيث شيّع الأهالي جثمانه في جنازة مهيبة قبل دفنه في مقابر الأسرة.