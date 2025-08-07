حيل بسيطة لتبريد منزلك بدون مكيف في أيام الحر الشديد

الوكيل الإخباري- مع استمرار موجات الحر وارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية في بعض المناطق، يبحث الكثيرون عن طرق بديلة لتبريد منازلهم في ظل الاعتماد الكبير على المكيفات، أو في حال غيابها.

وفي هذا السياق، نشر خبراء طاقة ومواقع متخصصة في نمط الحياة عدة حيل بسيطة وفعّالة تساعد على تخفيض حرارة المنزل بدون الحاجة لاستخدام أجهزة التكييف:

1. إغلاق الستائر خلال النهار

تُعد النوافذ من أكبر مصادر دخول الحرارة، ووفق دراسات حديثة، يمكن تقليل حرارة الغرفة بنسبة تصل إلى 30% عند إغلاق الستائر أو استخدام ستائر حرارية عاكسة للضوء.

2. فتح النوافذ ليلاً فقط

في المساء، تنخفض درجات الحرارة نسبيًا، لذا يُنصح بفتح النوافذ بعد غروب الشمس لخلق تيار هواء بارد داخل المنزل، مع الحرص على إغلاقها مجددًا صباحًا.

3. وضع مروحة أمام وعاء ثلج

يمكن تحويل المروحة العادية إلى وحدة تبريد مؤقتة بوضع وعاء مملوء بالثلج أو زجاجات مياه مجمدة أمامها، ما يساعد على دفع هواء أبرد في أرجاء الغرفة.

4. الاعتماد على الألوان الفاتحة

استخدام مفارش وستائر ذات ألوان فاتحة يقلل من امتصاص الحرارة، ويساعد على خلق إحساس بالبرودة داخل الغرف.

5. إطفاء الأجهزة غير الضرورية

الأجهزة الإلكترونية مثل التلفزيون والحاسوب تصدر حرارة إضافية، لذا يُفضل فصلها عند عدم الاستخدام لتقليل الحرارة داخل المنزل.

6. استخدام المصابيح الموفرة للطاقة

المصابيح التقليدية تولد حرارة أكثر من مصابيح LED الحديثة، لذا يُنصح بالتحول إلى الإضاءة الموفرة التي تُنتج حرارة أقل.