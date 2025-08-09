تجارة الأردن: الشركات الأردنية قادرة على تقديم حلول برمجية مبتكرة

الوكيل الإخباري- أكد ممثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في غرفة تجارة الأردن المهندس هيثم الرواجبة، أن الشركات الأردنية تمتلك خبرات وقدرات عالية في تقديم حلول برمجية مبتكرة تدعم التحولات الرقمية والتطورات المتسارعة التي تشهدها المملكة بمجال الخدمات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

وقال المهندس الرواجبة "إن الدعم الكبير والاهتمام المتواصل من جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين ولي العهد، يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودفع عجلة الاقتصاد الوطني نحو مستقبل أكثر ازدهارا، علاوة على تشجيع الشركات على الإبداع والريادة وتوفير الحلول التي تخدم الاقتصاد الوطني".



وأضاف أن التحول الرقمي الذي تحقق في الأردن خلال السنوات الأخيرة يعد أنموذجاً متقدماً على المستوى الإقليمي، ولعب دوراً محورياً في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، ما عزز من تنافسية الأردن وجعله بيئة جاذبة للاستثمار التكنولوجي.



وأكد الرواجبة الحضور القوي للشركات الأردنية في الأسواق الخارجية، حيث تصدر منتجاتها وخدماتها إلى أكثر من 60 دولة حول العالم، ما يعكس كفاءة اليد العاملة الأردنية المتميزة في مجال تكنولوجيا المعلومات.



وأوضح أن رؤية التحديث الاقتصادي التي تتبناها المملكة تستهدف تطوير القطاع التكنولوجي وفق برنامج تنفيذي عابر للحكومات، بما يضمن استدامة النمو وابتكار الحلول الذكية، وذلك من خلال العديد من المبادرات التي وضعتها لذلك، وتم تنفيذ جزء منها.



وفي هذا الإطار، قال الرواجبة إن مبادرات المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل تتماشى مع هذه الرؤية، وتدعم بناء منظومة تكنولوجية حديثة ترتكز على الابتكار والتنافسية.



وأشار إلى أن تأسيس المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل يمثل خطوة محورية وإضافة نوعية في مسيرة تعزيز مكانة الأردن كدولة رائدة في المجال الرقمي والتكنولوجي على مستوى المنطقة والعالم، لما يقدمه من منصة استراتيجية تجمع القطاعين العام والخاص لتطوير الحلول التكنولوجية المستقبلية وتعزيز الابتكار.



وأشاد الرواجبة بجهود سمو الأمير الحسين ولي العهد، ومتابعته المستمرة ودعمه لقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمملكة، كونه من الركائز الأساسية في رؤية التحديث الاقتصادي، مشيرا إلى أن قطاعات التكنولوجيا توفر فرصاً هائلة لخلق وظائف جديدة وجذب الاستثمارات الأجنبية التي تسهم بتعزيز الاقتصاد، وتحقيق الامن الوطني، وهو ما ظهر جليا خلال جائحة كورونا.



وأوضح أن الأردن يراهن كثيراً على قطاع تكنولوجيا المعلومات في توفير المزيد من فرص العمل للشباب ودعم الاقتصاد الوطني بالتحول إلى الاقتصاد الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وهو ما أكدت عليه رؤية التحديث الاقتصادي.



وأضاف أن رؤية التحديث الاقتصادي وضعت أهدافاً طموحة لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تشمل زيادة إيرادات القطاع إلى 3.9 مليار دينار بحلول عام 2033، والتوظيف إلى 101 ألف، إلى جانب رفع الصادرات لتصل إلى 4.5 مليارات دينار.