الخميس 2025-08-07 10:49 ص
 

دمى "لابوبو" تجتاح العالم.. لعبة لطيفة أم مرآة لحالة نفسية جماعية؟

تعبيرية
 
الخميس، 07-08-2025 10:02 ص

الوكيل الإخباري-   اجتاحت دمية "لابوبو" مواقع التواصل، مستقطبة الأطفال والبالغين، لكنها ليست مجرد لعبة لطيفة. يرى خبراء النفس أنها تعكس حاجة الجيل الحالي إلى الراحة اللحظية وسط ضغوط الحياة وعدم اليقين.

الدكتورة تريسي كينغ أوضحت أن لابوبو توفّر شعورًا بالتحكم والحنين، خاصة في ظل ثقافة "البالغين الأطفال". كما أن عنصر المفاجأة في طريقة بيعها (صناديق مغلقة) يفعل آليات نفسية مشابهة للإدمان.


ورغم الجدل، ومنه شائعات حول "طاقة شيطانية" في بعض النسخ، تبقى لابوبو رمزًا لحالة نفسية يعيشها جيل يبحث عن الطمأنينة في رموز صغيرة.

 

