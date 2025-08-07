دمى "لابوبو" تجتاح العالم.. لعبة لطيفة أم مرآة لحالة نفسية جماعية؟

الدكتورة تريسي كينغ أوضحت أن لابوبو توفّر شعورًا بالتحكم والحنين، خاصة في ظل ثقافة "البالغين الأطفال". كما أن عنصر المفاجأة في طريقة بيعها (صناديق مغلقة) يفعل آليات نفسية مشابهة للإدمان.
ورغم الجدل، ومنه شائعات حول "طاقة شيطانية" في بعض النسخ، تبقى لابوبو رمزًا لحالة نفسية يعيشها جيل يبحث عن الطمأنينة في رموز صغيرة.
-
أخبار متعلقة
-
شاهد سائح سعودي يستعيد هاتفه بالقوة من لص في لندن
-
إيطاليا تعتمد مشروعا تاريخيا لبناء أطول جسر معلق في العالم
-
عادات "مقلقة" لأبرز متهم بالقتل داخل سجن أيداهو
-
بسبب "القمامة"... شاهدوا بالفيديو ما فعله حارس أمن مع سائحة أميركية
-
كيف تساعد طفلك على تجاوز قلق الانفصال: الدعم أم التجاهل؟
-
سيجارة إلكترونية تؤخر طائرة في إدنبرة بساعتين عن موعد إقلاعها (فيديو)
-
التغير المناخي والأفكار الانتحارية: صلة غير متوقعة تهز المجتمعات
-
طعَنها حتى الموت.. فاجعة تهز الجزائر بعد مقتل أم على يد ابنها