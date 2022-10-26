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الأربعاء، 26-10-2022 10:26 ص

فيديو لـ أمطار الدولارات.. جريمة سرقة انتهت بالشارع في تشيلي

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الوكيل الإخباري - انتهت سرقة في تشيلي بطريقة غير متوقعة، حيث رمى اللصوص الأموال التي سرقوها على طريق سريع، أثناء مطاردتهم.

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ورمى اللصوص الأموال التي سرقوها على طريق سريع مزدحم، وشوهدت سيارة للشرطة تقوم بجمع المسروقات.

ويظهر في الفيديو توقف حركة المرور على الطريق المكوّن من 3 مسارات، عندما التقطت قوات الشرطة الأموال المنهوبة.


ووفق تقرير الشرطة، فإن اللصوص قاموا بسرقة قاعة قمار في مدينة بوداهيل بالعاصمة التشيلية سانتياغو، بعدما أجبروا موظفا على منحهم المال تحت تهديد السلاح.

 

 

 

 

 

سكاي نيوز 

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