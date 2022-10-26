فيديو لـ أمطار الدولارات.. جريمة سرقة انتهت بالشارع في تشيلي

الوكيل الإخباري - انتهت سرقة في تشيلي بطريقة غير متوقعة، حيث رمى اللصوص الأموال التي سرقوها على طريق سريع، أثناء مطاردتهم.





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ورمى اللصوص الأموال التي سرقوها على طريق سريع مزدحم، وشوهدت سيارة للشرطة تقوم بجمع المسروقات.





ويظهر في الفيديو توقف حركة المرور على الطريق المكوّن من 3 مسارات، عندما التقطت قوات الشرطة الأموال المنهوبة.



ووفق تقرير الشرطة، فإن اللصوص قاموا بسرقة قاعة قمار في مدينة بوداهيل بالعاصمة التشيلية سانتياغو، بعدما أجبروا موظفا على منحهم المال تحت تهديد السلاح.

#santiago #chase #anews pic.twitter.com/KeHtPTQugh A violent robbery at a store ended in a police car chase, money raining down on a highway and six suspects getting arrested in Santiago, Chile #chile October 21, 2022

سكاي نيوز