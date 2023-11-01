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الأربعاء، 01-11-2023 10:10 ص

فيديو متداول لشباب يجدون كاميرا مخفية داخل مسمار في فندق بأحدى الدول

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الوكيل الإخباري - فوجئ مجموعة من الشبان بالعثور على كاميرا مخفية داخل مسمار في غرفة بأحد الفنادق.

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وحاول الشبان فك الكاميرا، وسط صدمة وذهول من هذه الواقعة.

وتتوفر طرق عديدة للكشف عن كاميرات التجسس داخل الغرف الفندفية وذلك عن طريق بعض التطبيقات المتوفرة على الهواتف أو عن طريق البحث يديوياً في أماكن معينة داخل الغرفة.


ومن أبرز الطرق العادية التي يمكن متابعتها عند الوصول إلى الغرفة أو الفندق الذي تم تأجيره عبر الإنترنت هو البحث في غرفة المعيشة وتحديدًا عند مروحة السقف أو مستشعر الدخّان أو ما شابه، وذلك لأن الموضع الرئيسي لهذه الأجهزة هو الموضع المقابل للشخص والذي يتمكن من كشفه بشكل كاف.  

 

 

 

المشهد اليمني 

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