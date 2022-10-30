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الأحد، 30-10-2022 12:38 م

فيديو مرعب.. شاهد لحظة مقتل 150 شخصا في التدافع المميت بكوريا الجنوبية

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الوكيل الإخباري - كشفت لقطات فيديو عن لحظة التدافع المميت الذي وقع في منطقة إيتاون بالعاصمة الكورية الجنوبية سول، وأسفر عن مقتل 151 شخصًا.

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وأصيب ما لا يقل عن 82 شخصًا في الحادث الذي وقع في منطقة إيتاون بالعاصمة سول.

 

وبثت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فيديو لمشاهد مروعة لأشخاص عالقين في التدافع. والبعض يحاولون النجاة من الزحام الخانق بتسلق الجدران المحيطة بالمكان دون جدوى.

 

وتُظهر مقاطع فيديو من إيتاون أكياس جثث موضوعة في الشوارع، وعمال طوارئ يؤدون الإنعاش القلبي الرئوي، ورجال إنقاذ يحاولون سحب الأشخاص المحاصرين تحت الآخرين.


ولا يزال التحقيق جاريًا للوقوف على أسباب الكارثة.

 

 

 

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