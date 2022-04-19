الثلاثاء 19-04-2022
الوكيل الاخباري

تحذير هام من المركزي حول صفحات تدعي تقديم مساعدات مالية

العسعس: الأردن يقدم خدمة للبشرية جمعاء .. وترك وحيدا

معرشات البطيخ تستعد لاستقبال الصيف.. والأمانة تمنح 87 تصريحاً حتى الآن

منتدى الاستراتيجيات : الازدهار في الأردن لم يتحسّن بالشكل المنشود

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد السعودي

فلسطين تشيد بمواقف الملك المدافعة عن القدس ومقدساتها

إتلاف 30600 لتر عصير منذ بداية شهر رمضان

مواطنون يشكون من فرض شركات التمويل رسوم على تأجيل الأقساط

البلبيسي: تلقينا وعدا بوصول دواء فايزر الأسبوع الجاري

التربية: تفعيل رابط أرقام جلوس طلبة التوجيهي الخميس

الثلاثاء، 19-04-2022 01:05 م

فيديو مرعب.. نجت بأعجوبة من الموت سحقاً تحت القطار في الأرجنتين

4303501-1662892371


الوكيل الإخباري - نجت امرأة سقطت أسفل قطار متحرك بأعجوبة من الموت سحقاً في محطة "الاستقلال" للقطارات بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.

والتقطت كاميرات المراقبة في محطة "الاستقلال" للقطارات، لحظات فقدان امرأة كانت على رصيف المحطة توازنها قبل أن تسقط أسفل قطار كان يمر بالجوار.

اضافة اعلان


وتظهر اللقطات أن "كانديلا" التي كانت تستند إلى الحائط فقدت توزانها، وترنحت بقوة حتى هوت في المنطقة الضيقة بين القطار والرصيف.

 

وقالت المرأة التي كشف عن اسمها الأول فقط "كانديلا"، إنها لا تعرف كيف بقيت على قيد الحياة بعد الحادث المميت، بحسب ما أفادت صحيفة "الصن" البريطانية، الثلاثاء.

 

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
73261-1657798466

لغز يحير الخبراء.. انكماش جليد البحر في القطب الجنوبي إلى أدنى مستوى

145499

مصر..سيدة تنتقم من طليق ابنتها بطريقة لا تخطر على بال

image (3)

مصر .. أول تعليق من والد روان الحسيني بعد الحكم بإعدام قاتل ابنته

20220418195005398

قطعة بيتزا أغلى من رحلة بمترو في نيويورك

mother-5-164

6 نصائح ليستفيد طفلك من شهر رمضان

214af570-b829-4f15-9561-4285f7dd62a2

خليجي يشتري لابنه طائرتي إيرباص بالخطأ في عيد ميلاده

أخبار متعلقة
2202214112516397106053

متوفية تعود للحياة .. سيدة تروي تجربتها داخل ثلاجة الموتى في مصر

اب

صور تدمي القلب في اليمن.. يشنق نفسه أمام منزل حبيبته ليلة زفافها

19-beach-hazards-to-avoid-for-your-dogs-day-of-sun-and-sand-11

أمريكا..مسِن يسقط في البحيرة وكلبته تنقذ حياته

1519665303066317800

قطار فائق السرعة يداهم سيارة امرأة في ألمانيا