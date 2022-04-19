فيديو مرعب.. نجت بأعجوبة من الموت سحقاً تحت القطار في الأرجنتين

الوكيل الإخباري - نجت امرأة سقطت أسفل قطار متحرك بأعجوبة من الموت سحقاً في محطة "الاستقلال" للقطارات بالعاصمة الأرجنتينية بيونس آيرس.
والتقطت كاميرات المراقبة في محطة "الاستقلال" للقطارات، لحظات فقدان امرأة كانت على رصيف المحطة توازنها قبل أن تسقط أسفل قطار كان يمر بالجوار.
وتظهر اللقطات أن "كانديلا" التي كانت تستند إلى الحائط فقدت توزانها، وترنحت بقوة حتى هوت في المنطقة الضيقة بين القطار والرصيف.
وقالت المرأة التي كشف عن اسمها الأول فقط "كانديلا"، إنها لا تعرف كيف بقيت على قيد الحياة بعد الحادث المميت، بحسب ما أفادت صحيفة "الصن" البريطانية، الثلاثاء.
فيديو #مرعب.. نجت بأعجوبة من #الموت سحقاً تحت #القطارhttps://t.co/zI8iVCNKQq#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/59F9XLMWTO— صحيفة البيان (@AlBayanNews) April 19, 2022
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