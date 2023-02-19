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الأحد، 19-02-2023 01:23 م

فيديو من حول العالم .. أغرب مشاجرة لعمال بناء فوق سطح مبنى تحت الإنشاء

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الوكيل الإخباري -  وثق مقطع فيديو مشاجرة جماعية بين عدد من العمال فوق سطح مبنى تحت الإنشاء.

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وأظهر الفيديو العمال يقفون أعلى سقف المبنى الذي يتم إنشائه، ووقعت بينهم مشاجرة عنيفة.

وأبان الفيديو العمال يتبادلون اللكمات ويعتدون بالضرب على بعضهم البعض مستخدمين قطع حديدية.


وأثار المقطع حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق مغرد قائلا:” وأنا فكرت أنه صار زلزال تاريهم علقانين ببعض، فزعتكم شباب”.


وأعرب مغرد عن استغرابه من المشاجرة قائلا:” معركة أم العمدان”، وتابع آخر:” معركة الناطحة”.

 

 

 

موقع النيلين 

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