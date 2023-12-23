فيديو ولا أغرب.. جمل تجره امرأة وسط الشارع في لندن

الوكيل الإخباري - في مشهد غير مألوف على الإطلاق، صدم سكان أحد الشوارع في لندن بامرأة تجر وراءها جملاً، على الرصيف.
فيما انتشر الفيديو الذي التقطه أحد السكان على ما يبدو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، رغم أنه لم يعرف تاريخ تصويره .
🐫 “A good way to avoid the Ulez charge"— The Telegraph (@Telegraph) December 21, 2023
Camel walks through London housing estate ... without a wise man in sight
Read the full story here ⤵️https://t.co/gl7IX4XNul pic.twitter.com/sCdsTtKuYi
وسمع في المقطع الذي أفيد بأنه صور في تشينجفورد، شرق لندن، صوت امرأة تعرب عن استغرابها من هذا المشهد، قائلة "أرى الكثير من الأشياء الغريبة اليوم.. ما الذي يجري؟".
فيما أردفت فتاة إلى جانبها: "انظري.. قلت لك إنه جمل".
وقد اجتذب الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات عبر مواقع التواصل.
في حين سخر بعض المغردين على منصة إكس من الأمر، وعلق أحدهم قائلا "إنها سيارة أوبر XL الجديدة، التي تحظى بشعبية كبيرة في لندن".
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