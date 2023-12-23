السبت 23-12-2023
الوكيل الاخباري
 

عاجل 4 شهداء بينهم طفلة بقصف الاحتلال على منزل في مخيم البريج

إصابة فريق صحفي لبناني بغارات إسرائيلية على جنوب لبنان

المرصد الأورومتوسطي: ندعو لتشكيل وفد دولي لزيارة السجون الإسرائيلية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين في الضفة بينهم طفلان

سفير أمريكي سابق لدى "تل أبيب": حماس لن تهزم

جيش الاحتلال: 472 قتيلاً منذ الـ7 أكتوبر و 140 قتيلاً منذ بدء العملية البرية في غزة

كتائب القسام تدمر 5 دبابات إسرائيلية في جباليا

الأرصاد: رأس منيف تسجل أعلى هطول مطري وإربد ثانيا ولا أمطار جنوبي المملكة خلال 24 ساعة

سرايا القدس: قصفنا آليات إسرائيلية توغلت شرق رفح

الاحتلال يصدر ويجدد أوامر اعتقال إداري بحق 32 معتقلا

السبت، 23-12-2023 10:10 ص

فيديو ولا أغرب.. جمل تجره امرأة وسط الشارع في لندن

Doc-P-1143788-638387730436367863


الوكيل الإخباري - في مشهد غير مألوف على الإطلاق، صدم سكان أحد الشوارع في لندن بامرأة تجر وراءها جملاً، على الرصيف.

اضافة اعلان


فيما انتشر الفيديو الذي التقطه أحد السكان على ما يبدو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، رغم أنه لم يعرف تاريخ تصويره .

 

 

وسمع في المقطع الذي أفيد بأنه صور في تشينجفورد، شرق لندن، صوت امرأة تعرب عن استغرابها من هذا المشهد، قائلة "أرى الكثير من الأشياء الغريبة اليوم.. ما الذي يجري؟".


فيما أردفت فتاة إلى جانبها: "انظري.. قلت لك إنه جمل".


وقد اجتذب الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات عبر مواقع التواصل.
في حين سخر بعض المغردين على منصة إكس من الأمر، وعلق أحدهم قائلا "إنها سيارة أوبر XL الجديدة، التي تحظى بشعبية كبيرة في لندن".

 

العربية 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
القمر

أميركا تعلن حدثا غير متوقع في مهمة الهبوط على سطح القمر

86a0d7f7-ef33-4cf1-be6e-6451c45bcd42

صدفة كشفت الكارثة.. فيديو يوثق رجلا هاجمه قرش وسط البحر في المكسيك

Doc-P-1143127-638386237938870630

ابنة الـ 17 سنة تمزقت فروة رأسها وهذا هو مصيرها في البرازيل

85858585

بالفيديو.. انهيار حارسة شرف أمام نعش قاضية أمريكية

Doc-P-1141808-638383165407787378

المئات من قطع الصابون استخدمت لنقل مبنى ضخم في كندا - فيديو

art5733-h

تطبيق على الهاتف ساعد شخص في النجاة من الموت بأمريكا