فيديو ولا أغرب.. جمل تجره امرأة وسط الشارع في لندن

الوكيل الإخباري - في مشهد غير مألوف على الإطلاق، صدم سكان أحد الشوارع في لندن بامرأة تجر وراءها جملاً، على الرصيف.

اضافة اعلان



فيما انتشر الفيديو الذي التقطه أحد السكان على ما يبدو كالنار في الهشيم على مواقع التواصل، رغم أنه لم يعرف تاريخ تصويره .





Camel walks through London housing estate ... without a wise man in sight



Read the full story here ⤵️pic.twitter.com/sCdsTtKuYi 🐫 “A good way to avoid the Ulez charge"Camel walks through London housing estate ... without a wise man in sightRead the full story here ⤵️ https://t.co/gl7IX4XNul December 21, 2023

وسمع في المقطع الذي أفيد بأنه صور في تشينجفورد، شرق لندن، صوت امرأة تعرب عن استغرابها من هذا المشهد، قائلة "أرى الكثير من الأشياء الغريبة اليوم.. ما الذي يجري؟".



فيما أردفت فتاة إلى جانبها: "انظري.. قلت لك إنه جمل".



وقد اجتذب الفيديو مئات الآلاف من المشاهدات والتعليقات عبر مواقع التواصل.

في حين سخر بعض المغردين على منصة إكس من الأمر، وعلق أحدهم قائلا "إنها سيارة أوبر XL الجديدة، التي تحظى بشعبية كبيرة في لندن".

العربية