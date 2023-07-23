فيديو يحبس الأنفاس لطائرتين في سماء الوطن العربي

الوكيل الاخباري - تداول نشطاء التواصل الاجتماعي فيديو لمرور طائرة ⁧‫"الخطوط السعودية‬⁩ B777-300" و"فلاي ناس‬⁩ A320 neo" بالقرب من بعضهما فوق جبال ⁧‫طويق ‬⁩بمدينة ⁧الرياض‬⁩.

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ووفقا لحساب "الطيران السعودي" عبر "تويتر"، فإن "الارتفاع بين الطائرات 60 متر فقط.. 200 قدم".



‏وقاد ‏الكابتن ممدوح بخاري طائرة الخطوط السعودية، فيما قاد ‏الكابتن فهد اليحيى، طائرة فلاي ناس.



وأظهر الفيديو، اقتراب الطائرتين من بعضهما البعض، وذلك قبل هبوطهما بسلام في مطار الملك خالد الدولي، فيما أعرب مغردون عن دهشتهم من المشهد الحابس للأنفاس.

روسيا اليوم