الجمعة 29-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الجمعة، 29-03-2024 05:29 م

فيديو يغزو مواقع التواصل.. رجل فارع الطول يلفت الأنظار بالحرم المكي

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الوكيل الإخباري- لفت رجل بطوله الفارع المعتمرين في المسجد الحرام، وانتشر مقطع فيديو على نطاق واسع للرجل يسير بين زوار بيت الله الحرام.

ولم يتم الكشف عن هوية الرجل بشكل رسمي، لكن لون بشرته يشير إلى أنه إفريقي أو من أصول إفريقية وقد يكون أحد أطول الرجال في العالم.

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طول الرجل الذي يقترب من المترين ونصف المتر لفت انتباه الجميع، لدرجة أن الكثيرين التقطوا له مقاطع فيديو خلال تأديته المناسك.


وبدا فرق طوله واضحا عن بقية المعتمرين خلال طوافه بالكعبة.

 


 




 

 


 

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