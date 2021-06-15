الثلاثاء 15-06-2021
الوكيل الاخباري

بدء صرف الدعم النقدي للقائمة الإضافية لبرنامج تكافل 3 اليوم

السفير السعودي : الملك عبدالله طاقة إيجابية متجددة

الوهادنة: متحورات كورونا أسرع انتشارا من ' الأصلي '

دودين يشارك باجتماع لمجلس وزراء العرب في القاهرة

خطة لتطعيم سائقي الشاحنات القادمين إلى العقبة

إحالات وإنهاء خدمات في الصحة - أسماء

الفلسطينيون يغردون عبر تويتر ' لن تمر'

حادث سير بعد دقائق من تحرير مخالفة ' سرعة زائدة '

أسعار الذهب الثلاثاء 15/6/2021

الفنان النوباني يوضح لـ الوكيل حول منشوره على فيسبوك 'نويت الهجرة'

الثلاثاء، 15-06-2021 10:36 ص

في واقعة غريبة من نوعها .. رجال شرطة برازيلية يحتفلون بعيد ميلاد لص- فيديو

2018_2_2_16_31_1_880


الوكيل الإخباري - انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب برازيلي، احتفل بعيد ميلاده في السجن، حيث اعتقل بتهمة السرقة في اليوم نفسه الذي بلغ فيه الـ18 من عمره.

واعتقل باولو رودريغو داس نيفيس في اليوم الذي يصادف عيد ميلاده الثامن عشر، بعدما ضبطته كاميرات المراقبة وهو يسرق معدات صوت من إحدى السيارات في منطقة ريو غراندي دو نورتي البرازيلية. 

اضافة اعلان
 

وأشارت موقع برازيلية إلى أنّ الشرطة قرّرت الاحتفال بعيد ميلاد باولو، وهو رهن الاعتقال، حيث تم شراء حلوى خاصة بالمناسبة.

وظهر أحد عناصر الشرطة في الفيديو وهو يقول بطريقة ساخرة: "لا يمكن أن نفوّت مثل هذه المناسبة"، بينما حرص شرطيان آخران على ترتيب الطاولة.

ولا يبدو أنّ باولو كان سعيداً بهذه المفاجأة حيث كان طابع السخرية منه واضحاً في الفيديو، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "مترو" البريطانية.

وطلب رجال الشرطة من باولو تقطيع الحلوى، وقاموا بإهداء إحدى القطع لوالدته، وصبوا المشروب الغازي للحضور.

واستجابة لردود الأفعال الغاضبة من الفيديو والتشهير بباولو، أصدرت الشرطة البرازيلية بيانا أكدت فيه أنها ستفتح تحقيقاً، وهددت باتخاذ إجراءات تأديبية في حق العناصر المشاركين في الفيديو.

 

 

 

المصدر - لبنان 24 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3f8a976e-964a-49cf-bb28-4aa020a5b516

رسمياً .. انفصال حفيد الملكة إليزابيث عن زوجته

CHl2cxj6e1YRq54cSM6wp0P7WoHI6LYDSYxWVSSP

مطعم امريكي يلفت انتباه زبائنه باتباع طريقة غريبة وغير متوقعة

ت

فيديو - في حادثة غريبة سيارة تغرق ببركة مياه في مومباي

173-165828-death-largest-family-world_700x400

فاجعة تهز الهند .. وفاة رب اكبر أسرة في العالم

3658A493-26BC-4A5E-BE73-0B22627818C7

امرأة بريطانية تتعرض لهجوم وحشي من بقرة اثناء محاولتها تصويرها

جسر

لغز 'طنين' جسر في أمريكا يحير العلماء

أخبار متعلقة
ت

فيديو - في حادثة غريبة سيارة تغرق ببركة مياه في مومباي

نهر في الصين

الصين .. القوا طفلاً في المياه سعياً للربح المادي وتحقيق مشاهدات على فيسبوك (فيديو)

image

تحذير من مواقع التواصل... لا تشاهد هذا الفيديو

content_loader_bg

مزارع بريطاني يحطم سيارة بالجرافة بعد غضبه - فيديو

90-2

شاهد .. لحظة اقتحام منزلاً في السعودية وسرقة اكثر من مليوني دولار

Capture

شاهد بالفيديو - لحظة انقاذ فيل سقط في حفرة