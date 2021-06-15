في واقعة غريبة من نوعها .. رجال شرطة برازيلية يحتفلون بعيد ميلاد لص- فيديو

الوكيل الإخباري - انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لشاب برازيلي، احتفل بعيد ميلاده في السجن، حيث اعتقل بتهمة السرقة في اليوم نفسه الذي بلغ فيه الـ18 من عمره.



واعتقل باولو رودريغو داس نيفيس في اليوم الذي يصادف عيد ميلاده الثامن عشر، بعدما ضبطته كاميرات المراقبة وهو يسرق معدات صوت من إحدى السيارات في منطقة ريو غراندي دو نورتي البرازيلية.

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وأشارت موقع برازيلية إلى أنّ الشرطة قرّرت الاحتفال بعيد ميلاد باولو، وهو رهن الاعتقال، حيث تم شراء حلوى خاصة بالمناسبة.



وظهر أحد عناصر الشرطة في الفيديو وهو يقول بطريقة ساخرة: "لا يمكن أن نفوّت مثل هذه المناسبة"، بينما حرص شرطيان آخران على ترتيب الطاولة.



ولا يبدو أنّ باولو كان سعيداً بهذه المفاجأة حيث كان طابع السخرية منه واضحاً في الفيديو، بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" عن صحيفة "مترو" البريطانية.



وطلب رجال الشرطة من باولو تقطيع الحلوى، وقاموا بإهداء إحدى القطع لوالدته، وصبوا المشروب الغازي للحضور.



واستجابة لردود الأفعال الغاضبة من الفيديو والتشهير بباولو، أصدرت الشرطة البرازيلية بيانا أكدت فيه أنها ستفتح تحقيقاً، وهددت باتخاذ إجراءات تأديبية في حق العناصر المشاركين في الفيديو.

المصدر - لبنان 24