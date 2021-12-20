قرود غاضبة تقتل 250 كلبا بقذفها من المرتفعات في الهند - فيديو

الوكيل الإخباري - مارست مجموعة من القرود في بلدة هندية عملية انتقامية ضد 250 كلباً الشهر الماضي، بإلقائها من ‏مبانٍ شاهقة، وفق ما نقل موقع «سبوتنيك» الروسي.‏



وأخبر السكان المحليون في لافول، وهي بلدة يسكنها 5000 شخص على بُعد حوالي 300 ميل شرق مومباي، إن القرود بدأت في الانتقام الشهر الماضي، بعد أن قتلت مجموعة من الكلاب قرداً رضيعاً، بحسب قناة «نيوز 18» الهندية.

اضافة اعلان

وأفاد السكان أنه منذ حادث مقتل القرد الرضيع، قامت القرود بخطف الكلاب بمجرد أن تكتشفها، وتجرها إلى قمم الأشجار والمباني الشاهقة من أجل إلقائها من علو.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن كل كلب تقريباً في بلدة لافول قُتل في عملية التصفية الخاصة بالقرود وتم استدعاء مسؤولين من إدارة الغابات المحلية للمساعدة في القبض على القرود المنتقمة، لكنهم لم يتمكنوا من الإمساك بأي منها، بحسب مجلة «نيوزويك» الأمريكية.

كما حاول القرويون الإمساك بالقرود، لكن العديد منهم تعرضوا لإصابات.





وحالياً تستهدف القرود الأطفال الصغار في قرية لافول، ما خلق حالة من «الذعر» بين الأهالي وذكر أخصائيون في البيئة السلوكية للقرود أن تلك الحيوانات قادرة على الانتقام، وأنها عادة ما تفضل مهاجمة طرف ثالث مرتبط بالمعتدي الأصلي، على عكس المعتدي الفعلي، بحسب موقع «غيزمودو».







المصدر - البيان