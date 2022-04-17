الأحد 17-04-2022
الوكيل الاخباري

مدير الامتحانات يوضح شكل امتحانات التوجيهي للدورة الصيفية

تطورات المنخفض الخماسيني الذي يؤثر على المملكة

هل ترى نقطة على الجبل أم لا؟..ذعر في تيك توك بسبب فيديو

7 حيل مفيدة قد لا تعرفها عن جي ميل.. بينها عدم إرسال بريد

إطلاق منصتين لزيادة الاستثمار في مجال الطاقة

مخالفات عمالية في قطاع المطاعم الشعبية والحلويات تزامنا مع رمضان

تعرف على أسعار الخضار والفواكه محليا اليوم

أسعار الذهب محليا

رصد 10 مخالفات قطع إشارة حمراء

3 وفيات إثر حوادث سير خلال 24 ساعة

الأحد، 17-04-2022 09:28 ص

قرية إسبانية تغير اسمها إلى أوكرانيا تعبيرا عن التضامن

9635910550780318


الوكيل الإخباري - غيّرت قرية هادئة بمبانيها ذات الجدران البيضاء في جنوب إسبانيا اسمها إلى أوكرانيا بسبب الصراع الذي يدور على بعد أكثر من 4000 كيلومتر منها.

وعلى لافتة عند تقاطع طرق عند مدخل القرية، حلَّت أوكرانيا محل فوينتيس دي الأندلس، وتم رسم علم البلاد باللونين الأزرق والأصفر بجانبها.

اضافة اعلان


وتم تغيير اسم الشوارع إلى مدينة كييف وأوديسا وماريوبول في القرية التي يقطنها أكثر من 7100 نسمة شرق إشبيلية.


وقال شخص يدعى فرانسيسكو مارتينيز بينما كان يقف في شارع مدينة كييف: "الهدف الرئيس هو زيادة الوعي بشأن الصراع في أوكرانيا".


وأضاف مارتينيز أن تغيير الاسم أكثر من مجرد لفتة، وأن القرويين جمعوا أيضاً 3500 يورو (3780 دولاراً) في غضون يومين من أجل مركز مزمع للاجئين.


وتريد القرية توفير منازل لما يصل إلى 25 لاجئاً في المركز أو مع عائلات.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بللللب

بريطانيا.. مسُنة تحتفل بعيد زواجها الـ70 مرتدية فستان زفافها الأصلي-صور

image (2)

أمريكا..يضع جدته في الثلاجة للتخلص منها

FQaUgLFWQAAlIoM

ماذا ترى بالصورة .. تفاحة أم وجهان؟ اكتشف شخصيتك

image

السعودية.. نجاة شخص وأسرته من صاعقة ضربت شجرة في منزله-فيديو

6254355742360450155efb14

لماذا نستيقظ مبكرا في عطلة نهاية الأسبوع؟

image

فيديو وحشي لا يصدق في لبنان.. امرأة تفرغ رصاصها في كلب دون رحمة

أخبار متعلقة
uvk27

العروس الأوكرانية التي فرت من الحرب لتفوز بالحب في الهند - صور

20220319233535521

نقل أَسدين ونمرين من أوكرانيا إلى ملجأ للحيوانات في هولندا

اوكرانيا-2

أوكرانيا.. فيديو يحبس الأنفاس لعملية إنقاذ طفل من تحت الأنقاض

صورة-من-مقطع-الفيديو

شاهد..حقيقة فيديو الجثة التي تدخن سيجارة في أوكرانيا