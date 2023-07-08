قطة هاربة تؤخر انطلاق قطار فائق السرعة في باريس

الوكيل الإخباري - تسببت قطة هاربة من صاحبتها في باريس بتأخير قطار "تي جي في" فائق السرعة من محطة جار دي ليون في باريس إلى نيس يوم الخميس.



وجاء الحادث في اللحظة المناسبة للقطة، حيث فرضت محكمة فرنسية قبل أيام فقط غرامة كبيرة على الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، بعد إخفاق أحد قطاراتها في التوقف عندما ركضت قطة عبر القضبان.

اضافة اعلان



وجاء ذلك بعد "مقتل" القط نكو، في يناير الماضي، بعد أن هرب من قطار مغادر، وفقا لمالكة القط البالغ من العمر 15 عاما.



ورفضت سلطات السكك الحديدية وقتها إيقاف القطار وسمحت له بالمغادرة رغم تحذير الفتاة ووالدتها من أن القط لا يزال تحت القطار.



ويوم الثلاثاء الماضي، أمرت المحكمة الشركة الوطنية للسكك الحديدية، التي أدينت بالإهمال، بدفع تعويض قدره ألف يورو (1090 دولارا) لكل من مالكي القط.

وهذه المرة، قطعت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الكهرباء عن المحطة لمدة ساعة من أجل إخراج القطة من تحت عجلات قطار "تي جي في " فائق السرعة.

البيان

اظهار أخبار متعلقة

