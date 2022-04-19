قطعة بيتزا أغلى من رحلة بمترو في نيويورك

الوكيل الإخباري - كنت أعلم أن أجرة المترو سترتفع لا محالة، يقول المحامي إريم برام من نيويورك في عام 1980، ذلك أن سعر قطعة البيتزا ارتفع كذلك. فمنذ الستينيات شهد سعر البيتزا وأجرة الرحلة تلازماً بدقة مدهشة.

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أما اليوم ووفق ما قاله لموقع صحيفة «نيويورك تايمز» يستحيل لأي نيويوركي أن يجد قطعة بيتزا محترمة بأقل من 60 سنتاً وإنها المرة الأولى منذ طرح برام مبدأ البيتزا وسعر القطعة يتخطى أجرة المترو.

ويتوقع بحسب ما لفت موقع «بلومبرغ» بأن تزداد الهوة اتساعاً، حيث إن هيئة المواصلات العامة ثبتت أجرة الرحلة عند 2.75 دولار مقابل 3.26 دولارات للبيتزا ويعود ذلك لعدة أسباب تشمل ارتفاع أسعار الغاز كما أسعار المكونات الأساسية كالجبنة والطحين، إضافةً لارتفاع أجور العاملين بالمطاعم. إنه لمن المدهش بالفعل أن مبدأ البيتزا قد دام ثابتاً لمدة تزيد على أربعين عاماً.

وقد قام البروفسور جارد لاندر من جامعة كولومبيا في عام 2014 بدراسة بالعمق معاينةً أثبتت المبدأ. واستعان بلوائح أطباق المطاعم منذ في أكثر من 1800 مطعم لتقديم البيتزا في نيويورك. ويبدو أن الزمن قد تغير بالفعل ومنافذ بيع قطع البيتزا تتباعد فيما بينها، ومن المرجح أنها تساعد على دفع الأسعار لسقف أعلى.

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