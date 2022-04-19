الثلاثاء 19-04-2022
الوكيل الاخباري

الضمان يوضح حول زيادة الأجر الخاضع للمشتركين اختيارياً

زهاء 100 ألف مواطن حضروا فعاليات إربد الرمضانية

أسعار الذهب محلياً

ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال آذار الماضي

هيئة الاتصالات تدعو للتعاقد مع شركات خدمات التوصيل المرخصة

البطوش: 12400 شخص سجلوا للحج حتى الآن

تحذير هام لكل مالك مركبة في الأردن

رسالة هامة من الغذاء والدواء لمرضى السكري

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

خطة مرورية في الأسواق قبيل عيد الفطر

الثلاثاء، 19-04-2022 10:54 ص

قطعة بيتزا أغلى من رحلة بمترو في نيويورك

20220418195005398


الوكيل الإخباري - كنت أعلم أن أجرة المترو سترتفع لا محالة، يقول المحامي إريم برام من نيويورك في عام 1980، ذلك أن سعر قطعة البيتزا ارتفع كذلك. فمنذ الستينيات شهد سعر البيتزا وأجرة الرحلة تلازماً بدقة مدهشة.

اضافة اعلان

 

أما اليوم ووفق ما قاله لموقع صحيفة «نيويورك تايمز» يستحيل لأي نيويوركي أن يجد قطعة بيتزا محترمة بأقل من 60 سنتاً وإنها المرة الأولى منذ طرح برام مبدأ البيتزا وسعر القطعة يتخطى أجرة المترو.

 

ويتوقع بحسب ما لفت موقع «بلومبرغ» بأن تزداد الهوة اتساعاً، حيث إن هيئة المواصلات العامة ثبتت أجرة الرحلة عند 2.75 دولار مقابل 3.26 دولارات للبيتزا ويعود ذلك لعدة أسباب تشمل ارتفاع أسعار الغاز كما أسعار المكونات الأساسية كالجبنة والطحين، إضافةً لارتفاع أجور العاملين بالمطاعم. إنه لمن المدهش بالفعل أن مبدأ البيتزا قد دام ثابتاً لمدة تزيد على أربعين عاماً.

 

وقد قام البروفسور جارد لاندر من جامعة كولومبيا في عام 2014 بدراسة بالعمق معاينةً أثبتت المبدأ. واستعان بلوائح أطباق المطاعم منذ في أكثر من 1800 مطعم لتقديم البيتزا في نيويورك. ويبدو أن الزمن قد تغير بالفعل ومنافذ بيع قطع البيتزا تتباعد فيما بينها، ومن المرجح أنها تساعد على دفع الأسعار لسقف أعلى.

 

 

البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (3)

مصر .. أول تعليق من والد روان الحسيني بعد الحكم بإعدام قاتل ابنته

mother-5-164

6 نصائح ليستفيد طفلك من شهر رمضان

214af570-b829-4f15-9561-4285f7dd62a2

خليجي يشتري لابنه طائرتي إيرباص بالخطأ في عيد ميلاده

angry-bird-ptitsa-petukh

بالصور.. مصادرة ديك في لبنان بسبب "إزعاج الجيران"!

image (2)

شاهد.. أمريكي يدخل موسوعة غينيس كصاحب أضخم لسان

5GJLrtfHG6lz4F4Z

قطع فنية متحركة في باريس تستحضر جزءاً من الماضي - فيديو

أخبار متعلقة
1576894294_842_شاهد-قصر-على-جزيرة-خاصة-في-نيويورك-للبيع-مقابل-15

قصر لم يسكنه أحد منذ 100عام للبيع في نيويورك - صور

ناطحات السحاب المأهولة

أنحف ناطحة سحاب في العالم - صور

أميرة-اليابان-ترفض-منحة-بمليون-إسترليني-وتتخلى-عن-احتفالات-زفافها-1

ماكو.. من أميرة في اليابان إلى متطوعة في نيويورك

bc2bc6e0-d305-4f76-9f9b-e37cebaeb38a

نيويورك ترحب بالربيع بتمثال لـ مجرفة - صورة

ظ

عصفور يعشش في شعر امرأة بريطانية 84 يوماً