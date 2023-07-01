قفزت في البحر لتنقذ ابنتها .. فغرقتا معاً في بولندا

الوكيل الإخباري - لقيت أم وابنتها مصرعهما بحادث غرق مأساوي في بحر البلطيق.



وأعلن مسؤول في الشرطة البولندية، يوم الجمعة ، أن طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات سقطت من متن عبارة ركاب في بحر البلطيق ووالدة الطفلة، التي قفزت في الماء بعد طفلها، لقيتا حتفهما.

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وأوضح المتحدث باسم الشرطة، ماريوس سياركا، لمحطة «تي في إن 24»، أنه كان من المستحيل إنقاذ حياة الاثنين، مشيراً إلى أن كليهما مواطنان بولنديان.



ووقعت المأساة، أمس، عندما سقطت الطفلة في الماء وقررت الأم القفز وراء طفلتها، حسبما قال المتحدث باسم الإدارة البحرية السويدية، جوناس فرانزين، لوكالة الأسوشيتدبرس. وقال إن الطفلة سقطت من ارتفاع نحو 20 متراً (65 قدماً).

وتم نقل الأم والطفل بشكل منفصل بواسطة مروحية إلى مستشفى في كارلسكرونا.



وقال أندرس أولسون، الذي كان على متن مروحية الإنقاذ التي سحبت المرأة من البحر، للإذاعة السويدية، اليوم، إنها لا تستجيب، مؤكداً أنه تم تقديم الإسعافات الأولية لها.



وساعدت سفن ومروحيات من السويد ومن وحدات الناتو التي كانت في المنطقة في عملية الإنقاذ.

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