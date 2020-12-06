كبسولة فضاء يابانية تهبط في أستراليا عائدة بعينات من أحد الكويكبات

الوكيل الاخباري - قالت وكالة الفضاء اليابانية، السبت، إن كبسولة من مركبة فضاء تابعة لها هبطت على سطح الأرض حاملة عينات من أحد الكويكبات تعتقد أنها قد تكشف أسرارا عن النظام الشمسي والحياة على كوكب الأرض.

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وهبطت الكبسولة "هايابوسا 2" في "ووميرا"، منطقة نائية في أستراليا الجنوبية، بنجاح بعد أن عثرت عليها طائرة هليكوبتر أرسلت لتفقد موقع هبوطها.

Японский космический зонд «Хаябуса-2» сбросил на Землю капсулу с образцами грунта астероида Рюгу. Ранее аппарат устроил взрыв, чтобы создать кратер и получить образцы из глубоких слоёв. Грунт с астероида позволит лучше изучить эволюцию pic.twitter.com/9mVVBqnZz5 December 5, 2020



وقالت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) إن نجاح المهمة يعني أن الكبسولة عادت بعينتين من كويكب (ريوغو)، إحداهما أول عينة تؤخذ من تحت سطح كويكب.



ويعتقد العلماء أن مواد عضوية ومياه تواجدت على سطح الكويكب حين تكون النظام الشمسي قبل نحو 4.6 مليار سنة. ويأمل هؤلاء أن المواد البدائية التي تحويها العينات ستعزز الأبحاث في أصل الحياة على سطح الأرض ونشأة النظام الشمسي.



وجمعت هايابوسا 2 العينتان خلال هبوطين على سطح الكويكب في شباط/فبراير 2019 و تموز/يوليو العام ذاته.





المصدر : سبوتنك







