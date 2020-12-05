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السبت، 05-12-2020 02:08 م

التقاط أول صورة لبقعة شمسية بتفاصيل مذهلة

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الوكيل الاخباري - تمكن أكبر مرصد شمسي في العالم من التقاط أول صورة لبقعة شمسية بتفاصيل مذهلة و"غير مسبوقة"، حسب موقع فيز دوت أورغ.

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وستمنح الصورة التي ألتقطها مرصد "دانييل إنوي الشمسي" التابع لمؤسسة العلوم الوطنية الأميركية، العلماء أفضل رؤية للشمس من الأرض.


فهي تظهر الشكل المتعرج للغاز الساخن والبارد المنبعث من مركز الشمس الأكثر قتامة، والناتج عن تقارب المجالات المغناطيسية الكثيفة والغازات الساخنة التي تغلي من الأسفل. 

 


وقال توماس ريميل المدير المشارك في المرصد، في بيان صحفي، إن نسبة دقة الصورة تتجاوز مثيلاتها بمرتين ونصف، وتظهر هياكل مغناطيسية صغيرة تصل إلى 20 كيلومترا على سطح الشمس".

وتبلغ درجة الحرارة في هذه المنطقة أكثر من 7500 درجة فهرنايت، ومع ذلك هي أبرد من المنطقة المحيطة بالشمس.


ويبلغ قطر البعقة التي تظهر في الصورة حوالي 10 آلاف ميل، ومع ذلك هي ليست مجرد جزء صغير من الشمس. 


والتقطت الصورة من هاواي في 28 يناير، ونشرت الجمعة.


وتعتبر البقع الشمسية بمثابة نموذج مصغر للنشاط الشمسي، وكلما زاد عددها المرئي، كلما زاد نشاط الشمس.


ووصلت الشمس الحد الأدنى من طاقتها في ديسمبر 2019، ويتوقع أن تبلغ حدها الأقصى خلال الدورة الشمسية الحالية في منتصف عام 2025، علما بأن الدورة الشمسية الواحدة تستغرق 11 عاما.

 

 

 

المصدر : الحرة


 




 

 


 

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