الإثنين 18-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

لجان نيابية تناقش تأخر صرف رواتب أطباء مستشفى الملك المؤسس

ضبط 400 مركبة تجاوزت السرعات المقررة على طرق المملكة خلال 24 ساعة

وفيات الإثنين 18-7-2022

تعويض مزارعين تضرروا من جفاف سد الموجب الشهر المقبل

تفاصيل أسعار الخضار محلياً الاثنين

أوكرانيا تبيع كميات ضخمة من احتياطاتها من الذهب

إعلان حالة الطوارئ في سريلانكا لحماية النظام

ماهو الفيروس الجديد "ماربورغ" وهل سيتحول إلى وباء؟

منظمة الصحة تعلن تفشي فيروس "ماربورغ" في دولة إفريقية

انخفاض أسعار النفط عالمياً اليوم

الإثنين، 18-07-2022 09:29 ص

كيف تتوقف عن شراء أشياء لا تحتاجها؟

22


الوكيل الإخباري-من المعروف كيف يمكن أن يكون هناك حالة من الإدمان على التسوق. ولكن إذا ما كنت مستعدا للتوقف عن شراء الأشياء غير الضرورية، فإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك في التحرك في اتجاه صحي بصورة أكبر.

اضافة اعلان


يجب أن تعرف محفزاتك:  

فكر في المرات القليلة الأخيرة التي اشتريت فيها أشياء لم تكن في حاجة لها وأسأل نفسك بعض الأسئلة:


بماذا كنت تشعر قبل وبعد عملية الشراء؟ مما كنت تريد أن تهرب أو في ماذا كنت تتجنب التفكير؟ ما هي المدة التي استغرقتها للعودة إلى حالتك المزاجية العادية؟


ما هي التطبيقات أو المتاجر أو المنتجات التي تذهب إليها؟
وعندما تعرف محفزاتك يمكنك اتخاذ خطوات لتقليلها.


توجه للجودة وليس الكمية:

تلك العروض الخاصة في المتجر عادة ما تكون مفردات منخفضة الجودة، بحسب موقع "ليف بلوم أند بولد". ولن يستغرق الأمر سوى أسابيع حتى ينتهي بها الحال في القمامة أو صندوق التبرعات.


وإذا ما كنت حقا تحتاج لتلك القطعة المعروضة على رف الخصومات، قم بالبحث عن شيء أعلى جودة. وبدلا من محاولة الحصول على كمية كبيرة من المفردات شبه المفيدة مقابل نقود أقل، ركز على العثور على بعض المفردات العالية الجودة التي سوف تدوم.


أبحث عن سبل أخرى لرفع حالتك المزاجية:
لا يجب أن يكون التسوق هو السبيل الوحيد الذي تلجأ إليه لتشعر أنك أفضل حالا. ومهما كان السبب الذي تشعر بسببه أنك لست على ما يرام فكر في البدائل التالية غير المكلفة: قم بالتمشية أو قم بإعداد وجبة لنفسك أو تناول شرابك المفضل.   

 

المصدر: موقع رام الله 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
FX3gNt2XwAAyJ6b

إمام الحرم المكي السابق يظهر على دراجة ويتصدر الترند بمقطع فيديو

خبراء-الأرصاد-الحرارة-في-بريطانيا-قد-تصل-إلى-40-درجة-1627558655773_large

بريطانيا تقترح بعمل مواطنيها من المنازل مع ارتفاع درجات الحرارة

image (1)

دراسة تكشف ماذا نفقد أثناء نومنا !

2527994_1506772637

أول تغريدة لإيفانكا ترامب بعد وفاة والدتها

imgid551610

طرق لإختيار البطيخ الأحمر بالشكل الصحيح ‍

مزارع-الدواجن-دواجن-طيور

تقرير : نفوق مليون دجاجة كل أسبوع في بريطانيا .. ما السبب؟