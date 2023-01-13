الجمعة 13-01-2023
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الجمعة، 13-01-2023 10:02 م

كيف تختار ديكور مناسب لبيتك؟

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الوكيل الإخباري - النجاح في اختيار ديكور منزلك عدّ نجاحا في التعبير عن شخصيتك، فالمنزل هو أفضل انعكاس لشخصية الإنسان وكل ما يميزه 

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قد يعتقد البعض أن الديكور مجرد إضافة غير ضرورية يمكن الاستغناء عنها ببساطة و التركيز فقط على الأثاث الضروري للحياة اليومية من كراسي و طاولات و خزائن. و لكن الحقيقة غير ذلك، الديكور هو تلك اللمسة النهائية أو التوقيع الذي يمنح شخصية مميزة لبيتك، نوعية و شكل ديكور المنزل هي ما يظهر شخصيتك و يعرضها للعالم من حولك ، حتى أنت شخصيا ستتأثر نفسيتك بشكل متواصل بالديكور الذي يزين مختلف أركان منزلك. 

و لكن كيف تختار الديكور الذي يناسبك؟ كيف تكون على ثقة أنك اخترت الديكور الملائم لتزيين بيتك على مدى السنوات القادمة؟ إليك مجموعة من النصائح الأساسية التي يمكن أن تساعدك في اتخاذ القرار الصحيح في كل مرة. 

 
1- اكتشف أسلوبك الشخصي
اجعل مجموعتك انعكاسًا لك من طريق امتلاك قطع تمثل أسلوبك الشخصي. سيساعد ذلك أيضًا على تشكيل تناغم بين مختلف القطع لديك وإنشاء مساحة دافئة وجذابة.

لتحقيق هذا التناغم المنشود و البَدْء بتشكيل مجموعة الديكور خاصتك، عليك أولا اختيار قطعة إلهام رئيسية. في هذه الخطوة الأولى، ستتصفح الفن إما من الكتب والمجلات أو عبر الإنترنت وتجميع القطع التي تجذب انتباهك. ثم قم بتحليل الصور التي اخترتها و البحث عن مِيزة معينة يمكنك تكرارها.
استخدم المواد والأشكال وأنظمة الألوان المفضلة لديك: بمجرد أن تختار أسلوبا ما، فكر في الخصائص المميزة التي تريد إبرازها. إذا كان لديك أثاث تم شراؤه سلفًا، ففكر في كيفية انسجام هذا الأثاث مع الديكور. تعد قطع الديكور متعددة الخصائص طريقة رائعة لإضافة البعد والملمس.
 
2- اختر القطع التي لها مغزى بالنسبة لك
تذكر أن الديكور في منزلك يمكن أن يكون نقطة بداية محادثة مع الضيوف. مجموعة التي تحتوي على روابط شخصية أو شغف معين ستساعدك بالتأكيد على مشاركة اهتماماتك مع الآخرين.

فكر في تراثك: فكر في طرق لربط أسلافك أو ثقافتك عمومًا بالديكور الذي تعرضه. هل هناك مشاهد للبلد أو المنطقة من حيث أتت عائلتك؟ كما يمكن إضافة قطع ذات أهمية دينية أو ببساطة قطعة متوارثة في عائلتك منذ أجيال.

اعرض هواياتك واهتماماتك: إذا لم تكن متيقِّنًا من نوع الديكور الذي تريد عرضه، فلماذا لا تُظهر اهتماماتك؟ لنفترض أنك بحار متمرس، يمكن أن تستعين بلوحات المراكب الشراعية. إذا كنت تحب السفر مثلا، فحاول عرض قطع حصلت عليها من رحلاتك، ستشكل هذه الفكرة نقطة نقاش ممتازة مع ضيوفك.
أطلب صناعة قطعة أصلية: كلف فنانًا محليًا بصنع قطعة أصلية. يمكن أن تكون الصور الشخصية للعائلة خيارًا رائعًا، كما يمكن أن تكون المناظر الطبيعية من طفولتك أو حياتك، وتميل صور الحيوانات الأليفة إلى أن تكون ميسورة التكلفة.
 
3- تعرف على مكان وكيفية عرض عناصر الديكور
قد يكون اختيار المكان المناسب لعرض الديكور مهمة صعبة. إذا لم تكن القطعة بالحجم الصحيح أو كانت ثقيلة جدًا على الحائط، فقد تجدها غير صالحة للاستعمال. تيقن من معرفة مكان وكيفية ذلك قبل شراء قطعة.

ضع القطع الفردية على مستوى العين: اللوحات الفنية المنفردة مثلا، يجب أن تكون على مستوى 1.5 متر تقريبا، أي على نفس ارتفاع العين البشرية.  
اعتنق قاعدة الثلاثة: إذا كنت تريد إبراز أكثر من قطعة ديكور على جدار أو قسم غرفة معين، فاستخدم قاعدة الثلاثة. تعد الأرقام الفردية أكثر إثارة للاهتمام بالنسبة للعين، لذا فإن تعليق الصور في مجموعات من ثلاث قطع سيجعلها النقطة المحورية في الغرفة.


 




 

 


 

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