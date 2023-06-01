الخميس 01-06-2023
الوكيل الاخباري

بيانات جديدة عن التضخم في منطقة اليورو

الصين تكثف من إنتاج صواريخ النقل لإطلاق "ردها على ستارلينك"

أبرز الحاضرين لحفل زفاف ولي العهد - اسماء

بوشيلين يدعو إلى التحرير الكامل لأراضي أوكرانيا من نظام كييف

اليابان: إجلاء أكثر من 46 ألف شخص بسبب الإعصار

معسكرات الشباب وسيلة فعالة للتأثير الإيجابي

الأمن السيبراني يحذر من مواقع تدعي تقديم معونات بعيد الأضحى

وزير الخارجية يبحث أوجه التعاون بين الأردن ودول الخليج العربي

وزير الخارجية يبحث مع مبعوث الرئيس الأميركي تعزيز العلاقات في مجال المناخ

مناشدة عاجلة للتبرع بالدم

الخميس، 01-06-2023 10:40 ص

بحيرة ملونة تثير جدلا.. الكشف عن سر تغير لون بحيرة عربية عمرها 5000 سنة - صور

647705884c59b7639a480c9c


الوكيل الإخباري - اثارت البحيرة الملونة المتفرعة من نهر الزاب الصغير، والواقعة في قضاء رانيا بمنطقة رابرين في محافظة السليمانية شمالي العراق، جدلا مؤخرا، وخطفت الأنظار.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن ألوان البحيرة تتغير مع تغير الفصول والطقس، لتصبح أبيض ووردي وأحمر وبنفسجي، ما يجعلها منظرا لافتا للسياح والزوار، وسط مطالبات شعبية في البلاد لتحويلها لمعلم سياحي، خاصة أنها تقع في منطقة جبلية طقسها مميز.

اضافة اعلان

 

وتسمى البحيرة "قوره كو" ويتعدى عمرها 5000 عام، يصل عمقها إلى نحو 27 مترا وعرضها نحو 370 مترا، كما يقدر عمرها بنحو 5 آلاف سنة، تكونت بفعل المتغيرات الطبيعية بعيدا من تدخل البشر.

يعود سبب تغير لونها إلى بكتيريا اسمها "هيلوبكتيريا" تتلون مع ارتفاع درجة الحرارة وتتحول إلى اللون البنفسجي، أما الرائحة الكريهة الشبيهة برائحة البيض الفاسد فسببها تحرر غاز كبريتيد الهيدروجين.

 

وتعيش في البحيرة الملونة أنواع نادرة من السلاحف المهددة بالانقراض بالإضافة إلى احتوائها على كميات كبيرة من الكبريت والطحالب النادرة.

 


 


 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
871759-ثورة-لثعبان

فيديو صادم.. شاهد ماذا حدث لـ سيدة آسيوية حاولت تقبيل أفعى

Doc-P-1072720-638211390680747896

ما هو سبب حالات التسمم في المطاعم؟

6PiZ8VApgYPROhZ33TNdHQkjsSsUAD552eBuCH7C

صورة مرعبة تُثير الجدل في دولة عربيّة... 'جثة ملفوفة' على دراجة نارية وهذه حقيقتها

Capture-19-768x481

حكاية أغرب عمارة في مصر.. مساحة الشقة ومن يسكن بها - فيديو

image-42

شاحنة تدهس مهاجراً سودانياً في فرنسا

35407-39391977-156443-27579775-0913-99188913520368-503998-817589679405-2071

قِطَع نيزك في متحف بباريس