لماذا نرى السماء زرقاء وكيف تبدو على الكواكب الأخرى؟

الوكيل الإخباري - يكمن السبب في أن السماء زرقاء، بالطريقة التي يتفاعل بها الضوء مع الغلاف الجوي للأرض.



اضافة اعلان

عندما يضرب ضوء الشمس جزيئات الغاز في الغلاف الجوي، ينفصل الضوء في جميع ألوان قوس قزح.



ويُعرف هذا التأثير باسم تشتت "رايلي"، والذي سمي على اسم الرجل الذي اكتشفه، اللورد رايلي.

وينتقل الضوء على شكل موجات من الطاقة، والتي تتناثر في كل مكان عندما ينفصل ضوء الشمس. ويظهر باللون الأزرق لأنه يتشتت أكثر من أي لون آخر في الطيف.



وتظهر السماء بيضاء عندما تكون الشمس عالية في السماء، وهو لونها الحقيقي.

ونرى شمسا أكثر احمرارا عند شروق الشمس وغروبها. وهذا لأن ضوء الشمس يمر عبر طبقة أكثر سمكا من غلافنا الجوي، ما يؤدي إلى تشتت الضوء الأخضر والأزرق أثناء تنقله.



لماذا تتحول السماء إلى اللون الأصفر أو البرتقالي؟



من الشائع أن تظهر السماء بألوان مختلفة، مثل الأحمر أو الأصفر أو الوردي.



ومع ذلك، في بعض الأحيان تظهر السماء ببعض الألوان غير العادية، والتي قد تكون مربكة للبعض.



ويسبب الغبار الصحراوي هذا الأثر، الذي تحمله الرياح القوية وتدفعه إلى ارتفاعات عالية. ويمكن للغبار بعد ذلك الانتشار في جميع أنحاء العالم.



ويحدث عندما تلتقي العواصف الترابية الصحراوية بأنماط الرياح الجنوبية، وفقا لمكتب الأرصاد الجوية.



ولكن على الرغم من أنها تبدو جميلة، إلا أنها قد تشكل خطورة على صحة بعض الأشخاص. فالعواصف الترابية هي مصدر للجسيمات الطبيعية، بما في ذلك المواد الصغيرة جدا والمواد المسببة للحساسية المحتملة والملوثات.

ويمكن أن تكون خطيرة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الرئة مثل الربو وأنواع الحساسية الأخرى.



حتى أن هناك حالات ظهرت فيها السماء بظلال من اللون الأرجواني.



في عام 2018، شوهدت سماء أرجوانية في جميع أنحاء المملكة المتحدة أثناء شروق الشمس. يُعزى ذلك إلى انتقال أنظمة الضغط المنخفض من المحيط الأطلسي.



هل السماء زرقاء على الكواكب الأخرى؟



الكواكب الأخرى في النظام الشمسي لها غلاف جوي مختلف عن غلاف الأرض، ما يعني أن لون السماء سيكون مختلفا. وهذا لأن الضوء يتفاعل مع الأجواء الأخرى بشكل مختلف.



على سبيل المثال، الغلاف الجوي على المريخ أرق كثيرا من الغلاف الجوي للأرض. له حجم جوي أقل من واحد في المائة مما هو موجود على الأرض.



ووفقا لموقع Royal Museums Greenwich: "قد نتوقع أن يكون للمريخ سماء زرقاء باهتة للغاية، ولكن بسبب ضباب الغبار الذي لا يزال معلقا في الهواء، فإن سماء المريخ أثناء النهار تبدو صفراء أكثر. هذا لأن جزيئات الغبار الأكبر تمتص الضوء الأزرق ذي الطول الموجي القصير وتبعثر الألوان المتبقية لإعطاء لون مميز فوق سماء المريخ".

لبنان 24

اظهار أخبار متعلقة

