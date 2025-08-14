فيل هائج يسحق سائحًا أثناء التقاط سيلفي في الهند (فيديو)

ووفقًا للتقارير، استفز وميض الكاميرا الفيل، الذي طارد الرجل وداسه مرارًا قبل أن يغادر المكان. تم نقل السائح إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة، وفرضت عليه السلطات غرامة مالية قدرها 25,000 روبية، إلى جانب تسجيل اعتراف مصوّر بسلوكه غير المسؤول.
الحادث أثار تحذيرات من الجهات المختصة، حيث شددت إدارة الغابا
Elephant Charges Man in Bandipur Reserve After He Tried to Take a Photo.
According to the witness who was in the white car seen in the video, the man involved had used a camera with a flash to take a close-up photo of the elephant. The sudden burst of… pic.twitter.com/YhZgHzbRpU
-
أخبار متعلقة
-
5 سمات رائعة يتمتع بها مستخدمو اليد اليسرى في يومهم العالمي
-
5 عادات نفسية بسيطة تصنع منك شخصا هادئا وواثقا
-
رائحة غاز ولهب يخرج من صنابير المياه في مصر .. والسبب صادم! - فيديو
-
فيديو يوثّق لحظة وفاة شاب لبناني بصعقة كهربائية أثناء عمله - فيديو
-
نصيحة من "تشات جي بي تي" تُدخل رجلاً إلى المستشفى بتسمم خطير
-
اعترف بصيد السمك بدون ترخيص .. وزير خارجية بريطانيا في ورطة
-
بريطاني مات لعشر دقائق.. تفاصيل مثيرة عما يشعر الميت!
-
فريق طبي مصري يستخرج هاتفا من معدة مريض (صور)