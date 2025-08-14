الخميس 2025-08-14 11:57 ص
 

فيل هائج يسحق سائحًا أثناء التقاط سيلفي في الهند (فيديو)

الوكيل الإخباري-   في حادثة مروعة شهدتها جنوب غرب الهند، تعرض سائح هندي يُدعى آر. باسافاراجو لهجوم من فيل بري بعدما اقترب منه بشكل متهور لالتقاط صورة سيلفي في منطقة محظورة قرب محمية طبيعية.

ووفقًا للتقارير، استفز وميض الكاميرا الفيل، الذي طارد الرجل وداسه مرارًا قبل أن يغادر المكان. تم نقل السائح إلى المستشفى مصابًا بجروح خطيرة، وفرضت عليه السلطات غرامة مالية قدرها 25,000 روبية، إلى جانب تسجيل اعتراف مصوّر بسلوكه غير المسؤول.


الحادث أثار تحذيرات من الجهات المختصة، حيث شددت إدارة الغابات على خطورة التعدي على المناطق المحمية والتعامل العشوائي مع الحيوانات البرية، خاصة في بلد يضم أكثر من 30 ألف فيل بري، ويشهد حوادث مماثلة بين الحين والآخر.

 

وأكد خبراء الحياة البرية أن الفيلة غالبًا ما تكون مسالمة، لكنها تتحول إلى عدوانية عند الشعور بالتهديد، داعين السياح إلى احترام قوانين المحميات والابتعاد عن السلوكيات الخطرة بحثًا عن "صورة مميزة".

 

 

ارم نيوز 

 
 
