فيديو يوثّق لحظة وفاة شاب لبناني بصعقة كهربائية أثناء عمله - فيديو

الوكيل الإخباري-   في حادثة مأساوية هزّت منطقة خلدة جنوب بيروت، توفي الشاب حمزة محمود إبراهيم بعد أن صُعق بالكهرباء أثناء محاولته إصلاح خلل في أحد أعمدة الكهرباء.

ووفقًا لمصادر ، فإن عودة التيار المفاجئة أثناء عمله كانت السبب المباشر للوفاة، حيث فارق الحياة على الفور وسط ذهول أهالي المنطقة. وقد وثّقت قناة "الجديد" اللبنانية عبر منصة "إكس" مقطع فيديو يُظهر الشاب معلقًا على العمود، قبل أن تتدخل فرق الطوارئ وتنقله.


حضرت القوى الأمنية إلى الموقع، وأمّنت المكان وبدأت التحقيقات لتحديد ملابسات الحادث والمسؤوليات المحتملة على الجهات المعنية.


وقد أثار الحادث تفاعلًا كبيرًا على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث عبّر كثيرون عن حزنهم وتعاطفهم مع عائلة الفقيد، مشددين على ضرورة تحسين إدارة شبكة الكهرباء في البلاد لتفادي مثل هذه الحوادث القاتلة.

 

 

