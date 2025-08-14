الخميس 2025-08-14 11:58 ص
 

5 عادات نفسية بسيطة تصنع منك شخصا هادئا وواثقا

الوكيل الإخباري-   يتميز بعض الأشخاص بهدوئهم وثباتهم في مواجهة ضغوط الحياة والعمل، ويُعزى ذلك إلى ممارستهم لعادات صحية نفسية ساعدتهم في بناء شخصية متزنة. وبحسب موقع Nick Wignall، إليك أهم 5 عادات يمكن تعلمها واكتسابها بسهولة:

1. لا يعتمدون على التوقعات
التوقعات الزائدة تُسبب التوتر والإحباط. الأشخاص الهادئون يتعاملون مع الواقع كما هو، ويضعون احتمالات متعددة دون التعلق بنتيجة واحدة.
2. لا يشغلهم هاجس النتائج
هم يركزون على بذل الجهد وتحمل المسؤولية، دون الانشغال بنتائج خارجة عن سيطرتهم، مما يمنحهم راحة نفسية أكبر.
3. ملتزمون بروتين ثابت
يحافظون على نظام يومي منظم في النوم والعمل وتناول الطعام، ويتجنبون الأنشطة العشوائية التي تخلّ بهذا النظام حتى إن كانت ممتعة.
4. يضعون حدودًا صحية
يعرفون متى يقولون "لا" دون شعور بالذنب، ويعبّرون عن احتياجاتهم بوضوح، مع الحفاظ على الاحترام المتبادل مع الآخرين.
5. يتحكمون في أفكارهم
يهتمون بإدارة أفكارهم أكثر من الانجراف خلف مشاعرهم، ويختارون علاقاتهم بعناية لبناء تواصل صحي وآمن.

 

