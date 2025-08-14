رائحة غاز ولهب يخرج من صنابير المياه في مصر .. والسبب صادم! - فيديو

وبحسب شهادات السكان، بدأت القصة عقب انقطاع طويل لمياه الشرب، ما اضطرهم لاستخدام موتورات لضخ المياه وتخزينها. وعند عودة الخدمة، لاحظوا الرائحة الغريبة، قبل أن يكتشفوا أن المياه قد تتحول إلى لهب!
استنفار رسمي وتحقيقات ميدانية
استجابت فرق الطوارئ بسرعة، وتوجهت إلى القرية فرق من:
شركة مياه الشرب والصرف الصحي
شركة الغاز الطبيعي
الصحة والكهرباء وإدارة الأزمات
ورغم إغلاق شبكة الغاز كإجراء احترازي، استمرت الظاهرة، ما زاد من حيرة الأهالي والجهات المختصة.
السبب الحقيقي
بعد أكثر من 20 ساعة من الفحوصات، كشفت التحقيقات أن الغاز ليس من الشبكة، بل نتيجة تسرب غازات من خزانات صرف صحي قديمة إلى شبكة المياه، بسبب:
تهالك المواسير
انقطاع المياه لفترات طويلة، ما سمح بتراكم الغازات وانتقالها عبر الشبكة
إجراءات عاجلة ودعوات للوقاية
أعلن رئيس شركة المياه، محمد سعيد نشأت، السيطرة على الوضع، وتزويد المنازل المتضررة بالمياه عبر سيارات نقل، لحين الانتهاء من الإصلاحات، كما دعا إلى ردم خزانات الصرف غير المستخدمة المتصلة بآبار ملوثة لمنع تكرار الحادث.
تفاعل واسع ومطالب بالمحاسبة
الواقعة أثارت موجة من التفاعل على وسائل التواصل، وسط مطالبات بإجراء صيانة دورية لشبكات المياه والصرف في القرى، حفاظًا على سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الكوارث البيئية.
-
أخبار متعلقة
-
5 سمات رائعة يتمتع بها مستخدمو اليد اليسرى في يومهم العالمي
-
5 عادات نفسية بسيطة تصنع منك شخصا هادئا وواثقا
-
فيديو يوثّق لحظة وفاة شاب لبناني بصعقة كهربائية أثناء عمله - فيديو
-
فيل هائج يسحق سائحًا أثناء التقاط سيلفي في الهند (فيديو)
-
نصيحة من "تشات جي بي تي" تُدخل رجلاً إلى المستشفى بتسمم خطير
-
اعترف بصيد السمك بدون ترخيص .. وزير خارجية بريطانيا في ورطة
-
بريطاني مات لعشر دقائق.. تفاصيل مثيرة عما يشعر الميت!
-
فريق طبي مصري يستخرج هاتفا من معدة مريض (صور)