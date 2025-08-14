الخميس 2025-08-14 11:57 ص
 

5 سمات رائعة يتمتع بها مستخدمو اليد اليسرى في يومهم العالمي

657قفغاع
تعبيرية
 
الخميس، 14-08-2025 10:41 ص

الوكيل الإخباري-   رغم أن اليد اليمنى هي الأكثر شيوعًا في استخدام الأدوات اليومية كالكتابة وتناول الطعام، إلا أن مستخدمي اليد اليسرى يشكلون نسبة قليلة، ويتميزون بصفات شخصية فريدة، بحسب موقع Jagranjosh، نستعرض أبرزها:
1. مواجهة التحديات
يتعلم العُسر التكيف مع الأدوات المصممة لليد اليمنى، ما يعزز قدرتهم على مواجهة وتجاوز التحديات اليومية.
2. حل المشكلات بمرونة
نظرًا لصعوبة التعامل مع بعض الأدوات، يبتكر مستخدمو اليد اليسرى حلولًا مرنة ومبتكرة للمشكلات التي تواجههم.
3. الإبداع والبديهة
يسيطر عليهم الجزء الأيمن من الدماغ، ما يمنحهم مهارات عالية في التفكير الإبداعي، الخيال، والمهارات اللغوية.
4. مهارات قيادية
يمتازون بحس قيادي قوي، وغالبًا ما يكونون فنانين ورياضيين مبدعين يعتمدون على حدسهم الإبداعي في معالجة المعلومات.
5. التفوق الرياضي والتكيف
أظهرت الدراسات، مثل دراسة جامعة نورث وسترن، أن لديهم ميزة تنافسية في رياضات مثل الملاكمة والتنس والجولف بفضل قدرتهم على التكيف.

اضافة اعلان

 

اليوم السابع 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أدانت جمهورية مصر العربية الشقيقة تصريحات بنيامين نتنياهو حول ما يُسمّى بـ"إسرائيل الكبرى". وطالبت مصر، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، بإيضاحات حول تلك التصريحات، في ظل ما تعكسه من إثارة لعدم

فلسطين مصر تدين تصريحات بنيامين نتنياهو حول إسرائيل الكبرى

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية التعليم العالي تصدر "أنفوجرافيك" يوضح آلية الاستفادة من المكارم الملكية

غغعغعغعغع

فن ومشاهير يوم مصيري.. هذا ما كشفه إعلامي شهير عن حالة أنغام الصحية

غال

فن ومشاهير MTV توقف ديانا فاخوري عن الهواء بسبب التجميل

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يغادر أرض الوطن في زيارة خاصة

مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية "القبول الموحد" تتلقى 40 ألف طلب حتى الخميس

ارشيفية

عربي ودولي مسيّرات أوكرانية تتسبب بحرائق في منطقتين روسيّتين واشتعال مصفاة نفط

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قيادة العمليات المشتركة الإماراتي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل قائد قيادة العمليات المشتركة الإماراتي



 
 





الأكثر مشاهدة