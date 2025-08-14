5 سمات رائعة يتمتع بها مستخدمو اليد اليسرى في يومهم العالمي

الوكيل الإخباري- رغم أن اليد اليمنى هي الأكثر شيوعًا في استخدام الأدوات اليومية كالكتابة وتناول الطعام، إلا أن مستخدمي اليد اليسرى يشكلون نسبة قليلة، ويتميزون بصفات شخصية فريدة، بحسب موقع Jagranjosh، نستعرض أبرزها:

1. مواجهة التحديات

يتعلم العُسر التكيف مع الأدوات المصممة لليد اليمنى، ما يعزز قدرتهم على مواجهة وتجاوز التحديات اليومية.

2. حل المشكلات بمرونة

نظرًا لصعوبة التعامل مع بعض الأدوات، يبتكر مستخدمو اليد اليسرى حلولًا مرنة ومبتكرة للمشكلات التي تواجههم.

3. الإبداع والبديهة

يسيطر عليهم الجزء الأيمن من الدماغ، ما يمنحهم مهارات عالية في التفكير الإبداعي، الخيال، والمهارات اللغوية.

4. مهارات قيادية

يمتازون بحس قيادي قوي، وغالبًا ما يكونون فنانين ورياضيين مبدعين يعتمدون على حدسهم الإبداعي في معالجة المعلومات.

5. التفوق الرياضي والتكيف

أظهرت الدراسات، مثل دراسة جامعة نورث وسترن، أن لديهم ميزة تنافسية في رياضات مثل الملاكمة والتنس والجولف بفضل قدرتهم على التكيف.

