5 سمات رائعة يتمتع بها مستخدمو اليد اليسرى في يومهم العالمي

1. مواجهة التحديات
يتعلم العُسر التكيف مع الأدوات المصممة لليد اليمنى، ما يعزز قدرتهم على مواجهة وتجاوز التحديات اليومية.
2. حل المشكلات بمرونة
نظرًا لصعوبة التعامل مع بعض الأدوات، يبتكر مستخدمو اليد اليسرى حلولًا مرنة ومبتكرة للمشكلات التي تواجههم.
3. الإبداع والبديهة
يسيطر عليهم الجزء الأيمن من الدماغ، ما يمنحهم مهارات عالية في التفكير الإبداعي، الخيال، والمهارات اللغوية.
4. مهارات قيادية
يمتازون بحس قيادي قوي، وغالبًا ما يكونون فنانين ورياضيين مبدعين يعتمدون على حدسهم الإبداعي في معالجة المعلومات.
5. التفوق الرياضي والتكيف
أظهرت الدراسات، مثل دراسة جامعة نورث وسترن، أن لديهم ميزة تنافسية في رياضات مثل الملاكمة والتنس والجولف بفضل قدرتهم على التكيف.
-
أخبار متعلقة
-
5 عادات نفسية بسيطة تصنع منك شخصا هادئا وواثقا
-
رائحة غاز ولهب يخرج من صنابير المياه في مصر .. والسبب صادم! - فيديو
-
فيديو يوثّق لحظة وفاة شاب لبناني بصعقة كهربائية أثناء عمله - فيديو
-
فيل هائج يسحق سائحًا أثناء التقاط سيلفي في الهند (فيديو)
-
نصيحة من "تشات جي بي تي" تُدخل رجلاً إلى المستشفى بتسمم خطير
-
اعترف بصيد السمك بدون ترخيص .. وزير خارجية بريطانيا في ورطة
-
بريطاني مات لعشر دقائق.. تفاصيل مثيرة عما يشعر الميت!
-
فريق طبي مصري يستخرج هاتفا من معدة مريض (صور)