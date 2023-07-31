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الإثنين، 31-07-2023 01:25 م

مؤسس الغواصة تيتان يخطط لفتح مساكن قرب كوكب الزهرة

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الوكيل الإخباري - كشف الشريك المؤسس للشركة التي أرسلت غواصة تيتان نحو سفينة تايتنك الغارقة والتي انتهت بكارثة مأساوية، عن مشروع يهدف إلى أن يعيش 1000 شخص في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة بحلول 2050.

وكانت الغواصة تيتان التي أرسلتها شركة OceanGate Explorations قد فقدت الاتصال مع سفينتها الأم Polar Prince بعد حوالي ساعة و45 دقيقة من هبوطها إلى حطام تايتنك يوم الأحد 18 يونيو (حزيران)، وتُرك خمسة رجال كانوا على متن الغواصة مع 96 ساعة فقط من الأكسجين وتم إعلان وفاتهم بعد فترة وجيزة، بينما كان العالم يراقب على أمل أن يتم العثور عليهم أحياء.

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ويقال الآن إن غويليرمو سوهنلين، الذي شارك في تأسيس OceanGate جنباً إلى جنب مع ستوكتون روش في 2009، لديه خطط أكثر طموحاً. فهو مؤسس ورئيس مجلس إدارة Humans2Venus، والتي وصفها على لينكدإن بأنها "مشروع خاص يركز على إقامة وجود بشري دائم في أجواء كوكب الزهرة".

 

ويشتهر كوكب الزهرة بدرجات حرارة شديدة وغلاف جوي مليء بثاني أكسيد الكربون وأمطار حامض الكبريتيك. ومع ذلك، لم تردع هذه التحديات غويليرمو، ويعتقد أنه من خلال النهج الصحيح، يمكن إنشاء مستعمرة عائمة على هذا الكوكب.

 

ويشتهر كوكب الزهرة بدرجات حرارة شديدة وغلاف جوي مليء بثاني أكسيد الكربون وأمطار حامض الكبريتيك. ومع ذلك، لم تردع هذه التحديات غويليرمو، ويعتقد أنه من خلال النهج الصحيح، يمكن إنشاء مستعمرة عائمة على هذا الكوكب.

 

و قال غويليرمو لـ إنسايدر "OceanGate. انسوا تيتان. البشرية يمكن أن تكون على وشك تحقيق اختراق كبير ولا تستفيد منه لأننا سنغلق أبوابنا ونحافظ على الوضع الراهن".


وعلى غرار OceanGate، ستعمل Humans2Venus كعملية ممولة من القطاع الخاص تهدف إلى جعل استكشاف الفضاء أرخص. وتحيط بكوكب الزهرة عقبات كبيرة، لكن غويليرمو يشير إلى البحث الذي يشير إلى أن قطعة صغيرة من الغلاف الجوي للزهرة، تقع على بعد حوالي 30 ميلاً من السطح، يمكن أن تحافظ نظرياً على حياة الإنسان بسبب درجات الحرارة المنخفضة والضغط المنخفض .

 

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