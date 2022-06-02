الخميس 02-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

دعوات لدمج صناديق التأمين الصحي المدني والعسكري والجامعي

تعليق دوام المدارس في الرويشد بسبب الغبار

اجتماع وزاري أردني إماراتي مصري لوضع آلية تنفيذ مشاريع "مبادرة الشراكة"

طرح عطاء إنشاء خط الربط الكهربائي الأردني العراقي

انخفاض أسعار القمح والذرة عالميا إلى أدنى مستوى في شهرين

انخفاض أسعار النفط عالميا

ارتفاع حجم النقود المتداولة في الاقتصاد الأردني خلال الربع الأول من 2022

استقرار أسعار الذهب عالميا

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من دورا جنوب الخليل

اجتماع أردني اوروبي اليوم لمواجهة التحديات المشتركة

الخميس، 02-06-2022 10:04 ص

ماذا تأكل الجمال في الصحراء لتبقى على قيد الحياة؟

b3403e10-8f45-11ec-9e7d-59a20fec078a


الوكيل الإخباري-جميعنا نعلم أنّ الجمال هي من الحيوانات التي تتحمل أن تعيش بالصحاري وفي أكثر المناطق جفافاً وحرارة وقحطاً على وجه الأرض، وبطريقة ما تتمكن من الحصول على ما يكفيها من الطعام للبقاء على قيد الحياة، ولكن ما الطعام الذي يمكن أن تأكله الجمال في هذه الأماكن التي تبدو خالية من جميع أشكال الحياة؟

اضافة اعلان

 

ماذا تأكل الجمال في الصحراء؟

وفقاً لما ذكره متحف التاريخ الطبيعي في لندن NHM فقد طورت جميع الأنواع الـ3 من الجمال العديد من التكيفات لجعل العيش في الصحراء ممكناً، من بينها الشفاه المهيأة لتناول جميع أنواع الأطعمة الصحراوية.

وأنواع الجمال هي: الجمل العربي ذو السنم الواحد والجمل ذو السنامين والجمل الوحشي.

 

أما السنام فهي الكتلة الدهنية المرتفعة التي تظهر على ظهر الجمل، والتي تعمل كخزانات مياه. 

في حين يقول موقع حديقة حيوان سان دييغو الأميركية إنّ الشفاه العلوية التي تمتلكها الجمال منقسمة بحيث يتحرك كل نصف على حدة للسماح للحيوان بالرعي بالقرب من الأرض لأكل الأعشاب القصيرة- وهو أمر لا بد منه في الصحراء حيث ينمو كل شيء ببطء.

وأضاف الموقع أنّ هذه الشفة العلوية صلبة لكنها لا تزال مرنة، مما يعني أن الجمال يمكنها قطع وأكل النباتات الشائكة والحادة (مثل شجيرة الملح). 

في حين يوضح متحف التاريخ الطبيعي في لندن أنه توجد نتوءات لحمية تسمى الحليمات تبطن أفواه الجمال لحماية الفم من الأطعمة المزعجة ومساعدتها على معالجة هذا الطعام وابتلاعه. 

الجمال العربية تأكل أي نبات صحراوي متاح أمامها
أما موقع حديقة حيوان أوكلاند فيقول إنّ الجمل العربي- الذي يتميز بسنام واحد- يأكل في المقام الأول النباتات الشائكة والأعشاب الجافة وشجيرات الملح.

 

بشكل عام، تأكل هذه الجمال الأعشاب والأوراق والأغصان من أي نبات في الصحراء، إلى جانب البراعم الخضراء لشجيرات الرمث الأسود من جنس الرمث.

بالإضافة إلى ذلك، تأكل السيقان وأوراق الشجر من شجيرات صحراوية مختلفة من أجناس الروثا والعلندي والرطريط.

أما الجمال ذات السنامين والوحشية في منغوليا فتتغذى على نباتات من أجناس القرغانة والرمث والخشال والروثا التي تنمو هناك.

للجمال 3 أو 4 معدات!
أما موقع Livescience فقد أوضح أنّ الجمال تمتلك من 3 إلى 4 معدات، وبمجرد أن تبتلع وجباتها العاشبة، فإن الطعام يُهضم جزئياً في المعدة الأولى والثانية قبل أن يُجتر ثم يعاد ابتلاعه مرة أخرى.

وبمجرد دخوله إلى المعدة الأخيرة، يستسلم هذا المجتر لقوى العديد من الميكروبات التي تساعد في الهضم، وعندما لا يتوفر الطعام، فلا داعي للقلق، حيث يمكن للجمال العيش أكثر من أسبوع بدون ماء ولأشهر بدون طعام.

لبنان24

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
renault-saudi-arabia-editorial-020_ig_w1200_h675

خرجت عن سيطرة السائق.. لقطات مرعبة لاشتعال سيارة سباق في انجلترا

ء

من كثرة الجراحات التي أجراها.. وفاة طبيب داخل غرفة العمليات في مصر

لا

بعد 26 عاماً .. اكتشاف سكين في ظهر شاب جزائري

ززز

فيديو - أغرب حادث سيارة مع دراجة نارية في أمريكا

c003a7a64b6840d4afe8cd2328b31b36

صورة اثارت الجدل .. رجل يحرق نفسه أمام معلم سياحي في تركيا

999999999999

طيار ايطالي يغلبه النعاس أثناء قيادة رحلة جوية .. وهذا ماحدث !

أخبار متعلقة
QKt5kDm

انقطعت عنهم المياه .. فيديو يوثق اللحظات الأخيرة لشبان في صحراء السودان