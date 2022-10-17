ما أقصى عمق تستطيع الغوص إليه قبل أن تنفجر رئتاك؟

الوكيل الإخباري - تطور جسم الإنسان عبر التاريخ ليلائم ضغط الغلاف الجوي من حوله، وأصبح هناك حالة من الانسجام بينهما.





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ونظرًا لأننا نعيش على الأرض، عند مستوى سطح البحر أو بالقرب منه، فإن الضغط يصل إلى حوالي 14.7 رطلاً لكل بوصة مربعة.

أجسادنا مثل البالونات، منتفخة إلى هذا الضغط بالضبط، لكن إذا قفزت بطريقة ما من مركبة فضائية خارج الغلاف الجوي للأرض، بدون بدلة فضائية، فسيستمر جسمك في ممارسة ضغط 14.7 رطل / بوصة ضد اللا شيء، فتفرقع مثل سمكة أعماق البحار التي وصلت إلى السطح. وبالمثل، إذا سبحت في عمق المحيط، فإن الوزن الهائل للبحر يمكن أن يسحق جسدك ويجعله مسطحًا.





السباحة تحت سطح الماء لن تؤذيك بالضرورة، لكنك ستكون في أمان حتى مستوى معين.



مقابل كل 11 ياردة تنزل في المحيط، يزداد هذا الضغط بمقدار 15 رطلاً لكل بوصة مربعة بشكل لا يصدق.



بمعنى آخر، إذا كنت تسبح إلى عمق يساوي تقريبًا عمود الهاتف، فسيكون ضغطك الداخلي نصف الضغط الذي يمارسه جسمك فقط. ضع في اعتبارك أيضًا أن تنفسك يتحكم فيه انثناء العضلات واسترخائها، لكنك إذا نزلت أكثر فإن تنفسك يصبح أصعب.



يمكنك السباحة أعمق ثلاث مرات من ذلك، حيث تبدأ رئتاك في الانقباض، وينخفض معدل ضربات قلبك.

العمق الخطر

قد تتفاجأ بمعرفة أن بإمكان الناس الغوص في الواقع دون الكثير من المتاعب حتى 33 قدمًا (10 أمتار)، أو حتى 100 قدم (30 مترا)، حتى أنهم يمكنهم القيام بذلك في نفس واحد.



كرياضة، يسمى هذا النوع من الغوص العميق بدون مساعدة الغوص الحر، لكن هناك بعض القيود على المدى الذي يمكن أن يذهب الغواص.



أول هذه القيود هو الوقت، فحتى مع التنفس العميق وطرق التنفس المفرط المختلفة التي يستخدمها الغواصون، يمكن لرئتيك الاحتفاظ بالكثير من الأكسجين فقط، وستصل إلى نقطة معينة وبعدها تنفد.



لكن المشكلة الأخرى الأقل وضوحًا هي الضغط الجوي. إلى أي عمق يمكن أن تذهب؟



في عام 2012، سبح النمساوي هربرت نيتش إلى عمق 830 قدمًا (253 مترًا) قبالة ساحل سانتوريني في اليونان. حصل على رقم جينيس للأرقام القياسية، ولكن كان لذلك تكلفة صحية كبيرة عليه، حيث عانى من أعراض شديدة من مرض تخفيف الضغط.

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