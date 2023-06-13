ما حقيقة العثور على 'قرية للسنافر' في اليمن - فيديو

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي،يوم الأحد، مقطع فيديو مصور، تظهر فيه قرية صغيرة جدًا في اليمن، حيثُ يدَّعي مصور المقطع أنها تعود للسنافر، وهو ما أثار الشكوك حول حقيقة وجود هذه الشخصيات الخيالية على أرض الواقع.

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وترمز كلمة السنافر، وهي جمع سنفور، إلى مخلوقات خيالية زرقاء اللون وصغيرة الحجم للغاية، وتعيش في الغابة، وقد ابتكرها الرسام البلجيكي بيير كوليفورد المعروف باسم "بييو"، وأُلفت حول السنافر لاحقًا الكثير من أفلام الرسوم المتحركة التي عرضتها قنوات التلفزيون.

وفي الفيديو المتداول تظهر بيوت صغيرة الحجم، وأصوات أشخاص يقول أحدهم، إن هذه القرية الصغيرة في اليمن تعود إلى السنافر، وإنها كانت تعيش فيها.

حيث اتضح أن الفيديو المتداول حقيقي لكنه لا يعود إلى السنافر إطلاقًا.

وقالت احدى الجهات: "هذا ليس صحيحًا، الفيديو الذي بدأ كمزحة، وصدقها البعض ونشرها، يعود إلى عمل فني عبارة عن مجسم لقرية قديمة".









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