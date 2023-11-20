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الإثنين، 20-11-2023 10:45 ص

مثير ومرعب... استمع إلى صوت الحمم البركانية في ايسلندا

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الوكيل الإخباري - تستعد ايسلندا لثوران بركان هائل يمكن أن يمحو مدينة بأكملها، ويطلق أبخرة سامة ويؤدي إلى اضطراب واسع النطاق.

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وأمرت البلاد بعمليات إجلاء وأعلنت حالة الطوارئ مع تزايد النشاط الزلزالي حول بركان فاغرادالسفيال المتوقع أن ينفجر في الأيام المقبلة.

 

 

 

تطبيق يحول الترددات لصوت

إلا أنه يمكن الاستماع إلى ما يبدو عليه هذا البركان المثير للقلق بفضل التطبيق الذي يحول الترددات الزلزالية إلى نغمات مسموعة إذ تعمل خدمة Earthtunes، التي طورتها جامعة نورث وسترن، على تحويل التسجيل المألوف للخطوط المتعرجة للقراءة الزلزالية إلى شيء يمكن سماعه بدلاً من ذلك.

والنتيجة عبارة عن صوت نشاز من الضوضاء المثير والمخيف حيث تتعرض شبه جزيرة ريكيانيس بالجزيرة لمئات الزلازل.

 

 

لبنان 24

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