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الإثنين، 30-08-2021 09:50 ص

محاكمة شخص في فرنسا بتهمة ذبح عجل

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الفرنسية توقيف رجل في الخامسة والثلاثين من عمره بمدينة ستراسبورغ شرقي البلاد بسبب ذبحه عجلا.

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وتلقت الشرطة الفرنسية مكالمات عديدة للإبلاغ عن سماع صوت حيوان يعاني، وعقب وصول أفراد من الشرطة الذين استجابوا للنداءات، تم العثور على عجل مقطوع الرأس بشكل جزئي وفي حالة احتضار.

 

وقال بيان صادر عن الشرطة إن أطراف العجل الأربعة كانت مقطوعة، وشخص كان يقوم بعملية الذبح.


وبعد توقيف الشرطة للجاني، تم استدعاؤه حتى يمثل أمام المحكمة يوم 7 كانون الأول.


وكشفت التحريات أن هذا الشخص لم يكن يمتلك المؤهلات المطلوبة لذبح الحيوان الذي نفق جراء عمليات البتر التي تعرض لها. من جانبها، تقدمت "جمعية حماية الحيوانات" في المدينة الفرنسية بشكوى ضد هذا الشخص لقيامه ببتر جسد العجل بهذه الطريقة.

 

المصدر - لبنان 24 

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