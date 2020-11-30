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الإثنين، 30-11-2020 09:41 ص

مخلوقات بحرية غريبة تجرفها المياه إلى الشاطئ في جنوب أفريقيا - فيديو

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الوكيل الاخباري - شهد أحد السواحل القريبة من كيب تاون في جنوب أفريقيا وجود عشرات المخلوقات البحرية الغريبة، زرقاء اللون تشبه التنانين، والتي جرفتها المياه الى الساحل.

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وعثر على هذه المخلوقات على شاطئ Fish Hoek Beach، وقامت ماريا فاجنر، بتصويرها ونشر الصور على صفحتها الخاصة على "فيسبوك".

 


وقالت إنها عثرت على نحو 20 مخلوقا على الشاطئ، مضيفة أنها لم يسبق لها أن رأت هذه المخلوقات من قبل، بالرغم من أنها تعيش بالقرب من الشاطئ معظم حياتها، ولشكها في أن الرخويات البحرية قد تكون خطيرة، لم تخاطر بالإمساك بها، بحسب ما نقلت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

 


وأشارت صحيفة "ذا إندبندنت" إلى أن تلك الحيوانات هي نوع من رخويات البحر، المعروفة أيضا بخرشنة البحر والملاك الأزرق من بين الأسماء المستعارة الأخرى.


ويمكن أن تؤدي اللدغة المؤلمة لهذه المخلوقات إلى الغثيان والقيء، إضافة إلى الإصابة بالتهاب الجلد التحسسي الحاد، الذي يمكن أن يظهر في شكل حكة أو طفح جلدي أو جروح جلدية.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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