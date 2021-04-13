مدرس يحقق مفاجأة بتصدره نتائج الانتخابات الرئاسية في البيرو

الوكيل الإخباري- حقق المدرس والنقابي اليساري المتطرف بيدرو كاستيو، مفاجأة بتصدره الانتخابات الرئاسية في البيرو، وإن بفارق ضئيل، وفق نتائج غير نهائية.



ومن المرجح أن يواجه كاستيو، اليمينية كيكو فوجيموري في الدورة الثانية من الانتخابات.



وبعد فرز نحو 90% من الأصوات، أمس الإثنين، حل كاستيو في المقدمة بنسبة 18.83%، وهي نتيجة أعلى بكثير مما توقعته استطلاعات الرأي التي لم تضعه في المراكز الخمسة الأولى.

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ومن المرجح أن يواجه في السادس من حزيران، المرشحة اليمينية الشعبية المتهمة بقضايا فساد، كيكو فوجيموري، التي تمكنت من حصد نسبة 13.21%، وفقا للنتائج التي نشرها مكتب الانتخابات الوطني.

المصدر: إرم



