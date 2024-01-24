مشهد يحبس الأنفاس لطريقة تنظيف برج المملكة في الرياض

الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر طريقة تنظيف برج المملكة بالرياض.

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وظهر في الفيديو رجلان متدليان بالحبال، يقومان بمسح الزجاج الخارجي للبرج.

وعلق مصور الفيديو مؤكدًا أنه شعر بدوار لمجر النظر من الأعلى.



وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مع المقطع على نطاق واسع، مشيرين أن هذه المهمة تحتاج إلى قلوب قوية، ولا يمكن لأي شخص أن يفعل هذا الأمر.



ويعتبر برج المملكة من أشهر معالم في الرياض، ويصل ارتفاعه إلى 322.3 متر، بواقع 41 طابق، ويعتبر ثالث أكبر ناطحة سحاب على مستوى العالم، تمتلك فتحة أسفل قمتها.





-كم تريد راتب مقابل هذه الوظيفة؟ طريقة تنظيف برج المملكة في الرياض.-كم تريد راتب مقابل هذه الوظيفة؟ pic.twitter.com/aPT16b2yOn January 24, 2024

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