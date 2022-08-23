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الثلاثاء، 23-08-2022 06:38 ص

مصر .. أشعل النيران في مدرسة انتقاماً لرسوب خطيبته

شرطة مصر


الوكيل الاخباري - أقدم مواطن مصري على إحراق غرفة كنترول مدرسة كفر سالم النحال التجارية بمركز السنطة في محافظة الغربية انتقاما لرسوب خطيبته في المدرسة.

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وكشفت التحريات أن المتهم قام بخطبة طالبة بمدرسة كفر سالم النحال للتعليم التجاري، ورسبت الطالبة بالمدرسة، فأقدم الخاطب على حرق المدرسة منتقما لرسوب خطيبته، وهرب إلى بلدته بمحافظة المنوفية عقب الحادث. 


في حين تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قرارها المتقدم، حيث قررت نيابة مركز السنطة التابعة لمحافظة الغربية، حبس المتهم "م داوود" 4 أيام على ذمة التحقيقات على إثر حرق غرفة كنترول مدرسة كفر سالم النحال التجارية بمركز السنطة.

 

البيان


 




 

 


 

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