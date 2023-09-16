مصر تنبه لتصرفات تجذب اسماك القرش ... انتبهوا من هذه الالوان!

الوكيل الإخباري - أسابيع قليلة مرت على حادثة افتراس قرش لسائح روسي على شاطئ مدينة الغردقة المصرية، لتتكرر المأساة قبل أيام مع سيدة مصرية، التهمت سمكة قرش مفترسة ذراعها بأحد شواطئ مدينة دهب بجنوب سيناء بالبحر الأحمر.

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انتبهوا!

فقد أصدرت الوزراة في بيان مجموعة من التوصيات، لدرء الأخطار والتوعية، أهمها عدم السباحة في المياه العميقة أو بعيدا عن الشاطئ.



كما نبهت إلى عدم السباحة منفرداً في المناطق التي توجد بها أسماك قرش، كذلك عدم السباحة في الليل أو في الصباح الباكر، وأيضا في حالة وجود جروح أو نزيف.

إلى ذلك، لفتت إلى ضرورة عدم ارتداء ملابس زاهية اللون.



حوادث أخرى

أتى بيان الوزارة بعدما تكررت الحوادث الخطرة لأسماك القرش، وأهمها مقتل سائح روسي بنفس الطريقة في حزيران الماضي.



ولم تكن حادثة التهام القرش لذراع السيدة غريبة، فقد جاءت بعد عام تماما من أخرى مماثلة أغلقت فيها السلطات المصرية قبل عام، منطقة من ساحل البلاد المطل على البحر الأحمر، غداة هجوم لسمكة قرش أسفر عن مصرع سائحة نمساوية كانت تسبح بالقرب من منتجع في مدينة الغردقة.

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